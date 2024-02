Revisan el procesamiento del líder de Revolución Federal por amenazas a Victor Hugo Morales y Jorge Ferraresi

En el marco de la causa por amenazas contra el periodista Victor Hugo Morales y el intendente de la ciudad bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi, la Justicia Federal hizo lugar al recurso de apelación de la defensa de Jonathan Morel, líder y fundador de Revolución Federal.

De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, se trata de la causa en la que Morel ya está procesado por otros episodios de similar naturaleza y sufre un embargo de más de cuatro millones de pesos. Morel cuenta con la asistencia del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, también fue vinculado al intento de magnicidio de Cristina Kirchner, pero negó haber atentado contra la ex vicepresidenta . Foto: Web

El 29 de diciembre de 2023, el juez Martínez de Giorgi dispuso “ordenar el procesamiento sin prisión preventiva respecto del nombrado, (…) ahora por los hechos que tuvieron como víctimas a Víctor Hugo Morales y a Jorge Ferraresi”.

En rigor, el periodista y locutor fue amenazado por Morel en agosto de 2022, cuando la agrupación de ultraderecha organizaba convocatorias hasta 2000 participantes. En aquella ocasión, el joven se pronunció violentamente por medio de Twitter sobre el rol del comunicador.

“Viejo pelotudo. La gente está harta de escuchar a personas como vos... por favor. ¡Prendería fuego C5N! Y agradecé que somos sesenta, ¡si somos doscientos... pero desaparecen! ¡Uno por uno desaparecen!, y “Lo cagaría a trompadas, hasta desfigurarle la cara... que viejo pelotudo”, fueron los dichos del libertario.

Por otro lado, Ferraresi fue increpado por Morel en las cercanías de Casa Rosada, cuando ejercía como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en 2022. “Traidor a la patria, te vamos a prender fuego, la concha de tu madre. Vamos a matarlos, uno por uno los vamos a bajar a estos hijos de puta”, le gritó al funcionario.

Víctor Hugo Morales, periodista y locutor, fue amenazado por Jonathan Morel de Revolución Federal: “La gente está harta de escuchar a personas como vos... por favor. ¡Prendería fuego C5N!". Foto: Gentileza.

Esos dos casos se suman “realmente con los demás hechos por los que fue sometido a proceso con fecha 8 de noviembre de 2022 y que fueron calificados bajo la misma figura penal”.

El procesamiento pasará ahora a revisión de la Cámara Federal porteña, que en dos oportunidades benefició a Morel, primero concediéndole la excarcelación y luego alivianando la acusación en su contra.

El joven militante de la agrupación de ultraderecha ha sido denunciado en otras ocasiones por amenazar de muerte a diferentes funcionarios e, incluso, fue vinculado al intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, pero negó haber hecho algo en contra de la ex vicepresidenta.

“Ni en pedo haría algo en contra de no sé quién. No voy a pasar mi futuro en ‘cana’, no voy a cometer una locura, no soy boludo”, aseguró Morel en aquella ocasión.