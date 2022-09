El líder de Revolución Federal se desligó del ataque a Cristina, pero avisó: “Esto va a seguir pasando”

El fundador del Revolución Federal, Jonathan Morel (23), desligó a su movimiento del ataque a Cristina Fernández de Kirchner y habló de sus audios que aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde se lo escucha furioso contra el presidente Alberto Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos).

“La voz del audio es mía. Más allá de cómo me expresé, estoy lejos de cometer una locura. Los políticos me robaron la esperanza, no me van a robar el futuro. Me manifiesto con antorchas y guillotinas, pero sin violencia. En los audios estaba muy enojado por el dólar y la inflación. No me arrepiento de lo que digo ni lo que hago”, aclaró el joven en diálogo con el canal IP Noticias.

Además, negó cualquier tipo de vínculo con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, la pareja que fue procesada por el atentado contra la vicepresidenta.

“No los conozco. Fueron a convocatorias porque son públicas y la gente elige si va o no”, señaló, respecto a la presencia de Sabag Montiel y Uliarte en las manifestaciones del movimiento libertario.

De todos modos, Morel insistió en que los políticos no escuchan los reclamos de la gente. De allí, la causa de su enojo. “Si los políticos no resuelven los problemas que hoy tenemos, esto va a seguir pasando”, advirtió el líder de Revolución Federal respecto a los escraches y ataques a dirigentes del gobierno.

En tanto, al ser entrevistado en AM 550, Jonathan Morel reiteró que él está lejos de atentar contra las figuras políticas del país.

“Los políticos no entienden que yo puedo estar muy enojado, miran desde arriba a sus votantes”, agregó. Sobre la gestión del Presidente, consideró: “Nunca le voy a perdonar nada nunca, porque él tiene la culpa de todo esto. Es el detonante. No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata”.

“Ni en pedo haría algo en contra de no sé quién. No voy a pasar mi futuro en ‘cana’, no voy a cometer una locura, no soy boludo”, aseguró Morel.

Los audios que tienen al líder de Revolución Federal como protagonista

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que en el material de audio que el organismo presentó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti hay “una línea que se debe investigar” en la causa que se sigue por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

”Formulamos la denuncia y pusimos en conocimiento estos audios porque hay una cantidad de delitos que están configurados en ese material. Creemos que es una línea que se debe investigar. Se debe conocer si existe una vinculación entre el grupo Revolución Federal y quienes llevaron adelante el atentado”, señaló Rossi en declaraciones a El Destape Radio.

Jonathan Morel, fundador de la agrupación "Revolución Federal".

En esos registros pueden escucharse amenazas e incitaciones a cometer delitos por parte de un grupo de personas que participan en un foro de discusión.

Justamente, los audios presentados corresponden a una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal que fue convocada bajo el título “¿hay que pudrirla?”.

En ese ámbito de discusión participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Morel, de 23 años, y Franco Castelli, de 26.

En uno de los audios se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la expresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

”Si hay alguien que te dice una semana antes lo que va a pasar, me parece que hay que tenerlo en cuenta al momento de la investigación”, remarcó Rossi.