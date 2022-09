La vecina de Cristina Kirchner se refirió al vínculo entre la abogada que vive en su casa y Revolución Federal

La vecina de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, es un personaje que se ha vuelto controvertido últimamente debido al revuelo que causó el intento de asesinato a la vicepresidenta hacen ya dos semanas. Este miércoles, Ximena se refirió al vínculo entre Gladys Egui, la abogada a la que le alquila una habitación de su departamento de Recoleta, y el grupo radicalizado Revolución Federal, con el que se vinculó a Fernando Sabag Montiel y a su novia, Brenda Uliarte, ambos detenidos por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Aunque afirmó que la letrada defiende a uno de sus miembros, Leonardo Sosa, se quejó de las “conjeturas” que se desprenden a partir de este y otros hechos.

En diálogo con Radio Con Vos, la mujer habló sobre un artículo periodístico publicado por el sitio El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, donde se reveló que le alquila un cuarto a Egui. Consultada acerca de la relación entre ambas, explicó: “Gladys es abogada penalista y vive acá en casa, me alquila una habitación. Es una persona de bien, es amiga mía y la quiero muchísimo”.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner. Foto: Web

Más tarde, ahondó sobre el vínculo entre la letrada, Sosa y Gastón Guerra, otro de sus defendidos que integra el grupo Nación de Despojados, también vinculado a escraches y agresiones contra políticos. De hecho, el último fue denunciado por atacar a golpes a periodistas y al auto del ministro de Economía, Sergio Massa, y recientemente apareció en una foto desde el balcón del departamento de Tezanos Pinto antes del intento de magnicidio; en tanto que Revolución Federal es investigado por haber arrojado antorchas frente a Casa Rosada en la jornada del 18 de agosto -lugar en el que habría estado Uliarte, de quien el grupo busca despegarse.

Sobre tales acontecimientos, la vecina de Cristina Kirchner manifestó: “Gladys vivía acá y después se dieron los incidentes. Cuando Gastón le dio a la camioneta de Massa, el diputado Ramiro Marra le ofreció patrocinio legal, pero lo soltaron. Después, el periodista [Lautaro] Maislin le hizo una denuncia a Gastón que parece un chiste, porque hablan de videos de situaciones de violencia, pero no los acercaron a la fiscalía”. Y agregó: “El nexo con Gladys es una amiga en común, que también es cliente de Gladys y conoce a Gastón y Leonardo”.

Tras ello, de Tezanos Pinto cuestionó la imagen de Revolución Federal construida desde los medios. Dijo que “quieren darle la entidad de un grupo de barrabravas que van a reventar todo” cuando en realidad se trata de “un grupo de WhatsApp donde hay distintas personas con distintas actitudes de vida”. Y en ese momento aclaró: “Pareciera ser que una de las personas que se agregó en el grupo es el brasileño que atentó contra la vida de Cristina Kirchner, y no tiene nada que ver con Gastón o con Leonardo: solo comparten un grupo”.

En esa línea, se quejó de las “conjeturas” a las que algunos comunicadores arriban a partir de los datos mencionados. A ese respecto, sostuvo: “Se juntan dos datos y se hacen conjeturas. O hay malicia o hay incompetencia e ignorancia. Es la Justicia la que está haciendo su trabajo y viendo las líneas de investigación que tiene que seguir”.

Y cuando le consultaron si tenía alguna conexión con Revolución Federal, contestó: “No pertenezco a Revolución Federal y no conozco los mensajes que mandan”. E insistió: “Ahora me vienen a preguntar a mí por asuntos de terceros porque una persona en un diario, que no puso ninguna firma, empieza una avalancha de cosas como si fuera un chisme y se convierte en noticia. El que tiene que analizar es el juez con todo lo que el fiscal instruya”.

Sobre la foto con Gastón Guerra

La publicación de Gastón Guerra en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto. Foto: Web

En otro tramo de la nota, de Tezanos Pinto profundizó sobre la fotografía que circuló de Guerra en su departamento, ubicado un piso arriba del de Cristina Kirchner, antes del ataque contra la vicepresidenta.

“La foto de Gastón está tomada en casa y tenía la expresión ‘van a correr en culo’, que es una expresión que decían en España y que toman acá muchas personas”, dijo y completó respecto de las frases que acompañan la publicación que el propio militante realizó en Instagram: “Hay mucha gente cansada de la impunidad, ¿cómo se justifica el patrimonio de CFK? Yo no me voy a meter porque hay un fiscal, Diego Luciani, que fue designado por ella y que ha investigado un montón”.

Por otra parte, insistió en que “la denuncia que tiene Guerra es tan burda, está armada tan mal y no han acompañado ninguna prueba” y les envió un mensaje a quienes sospechan de su posible vinculación con el atentado a Cristina Kirchner: “Si yo, Gladys y todo ese grupo quisiéramos atentar contra la vicepresidenta, lo último que haría ninguno es publicar una foto en Instagram porque vinieron a mi casa. Esa fue la primera vez que Gastón vino a casa y se sentía muy contento y cuidado de estar acá. Es un chico de Moreno, que está buscando laburo y quiere progresar y entiende que es importante vivir dentro de la ley. Lo conocí y lo invité a casa para presentarle a una gente con la que estoy trabajando en República Democrática”.

Por último y en esa línea, sostuvo que no participó de ninguna manifestación violenta en contra del Gobierno. “Me han invitado a participar de la marcha de la polenta o de ir a tirar verduras al Instituto Patria y yo no me presto a eso, para mí no es el camino. La violencia solo engendra más violencia”, concluyó.