Fabián Doman viajó a Miami, se vacunó contra el coronavirus y afirmó que se sintió “emocionado”

Al igual que la mamá de Yanina Latorre y Teté Coustarot, solo para nombrar algunos casos, Fabián Doman viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus . El periodista salió al aire en su programa de Radio La Red para relatar que fue inoculado con la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson en Miami.

El conductor de Intratables comenzó diciendo: “Estoy espectacular, como los dioses”. Luego señaló que tiene “ciertas condicionalidades” que le permiten acceder a una vacuna en los Estados Unidos, y procedió a relatar su experiencia en Norteamérica.

“Primero quiero decir que me vacuné hace 45 minutos. No lo transmití en vivo porque me iban a matar. Lo hice en una fila que estaba llena de venezolanos, españoles, italianos, argentinos y norteamericanos. Me llamó la atención el crisol de nacionalidades porque no hay vacunas en todo el mundo”, expresó el presentador de televisión y radio.

La razón por la que el periodista se vacunó en EEUU

“Acá hay tres opciones. La de Moderna, la de Pfizer y la del laboratorio Johnson. Las primeras dos requieren dos dosis, y yo logré darme la de Johnson, que era lo que estaba buscando porque, no voy a mentir, se me dificultaba mucho laboralmente por los compromisos que tengo con la televisión y la radio. Tener que plantearle a la radio o el canal que volvía en 28 días”, detalló el periodista.

“Tengo programadas las citas por si me quiero dar la de Moderna o Pfizer, pero obviamente las voy a suspender para que otra persona se vacune”, aseguró Doman con respecto al papeleo que hizo para ser inoculado.

“Quiero aclarar una cosa más. Acá no venis y te vacunas. No es pasé a comprar pan y me vacunaron. No es ‘me pongo bronceador y me voy a vacunar’. Hay que llenar formularios, documentación, y en mi caso, yo me presenté con mi documento argentino, y cuando me identificaron, presenté más documentación pertenecientes a circunstancias mías y bajo una normalidad absoluta. No me colé en ninguna fila”, explicó el conductor de Intratables.

“Todo lo que puse, es lo que es. Viví acá durante 4 años y me quedó alguna documentación que posiblemente haya ayudado. Pude hacerlo y me duele un poco el brazo izquierdo. La que yo me di tiene efectos muy fuertes, por eso demoro mi regreso a Argentina hasta el fin de semana”, indicó la figura de América TV y La Red.

“Cuando terminás de vacunarte, te agarra cierta emoción. Estaba en la fila atrás un argentino y adelante una señora de Venezuela. Más adelante una española y una italiana”, continuó Doman.

“Lo consulté con dos médicos. Uno es Eduardo López. Les conté mi caso, que tengo algunas complicaciones respiratorias. Me dijo que es legal, que lo puedo hacer. Incluso lo hable con una autoridad sanitaria, me recomendaron hacer esto”, aseguró el exconductor de El Trece y C5N.