La nueva vida de Andrés Nara: debutará como actor y contó que se casará con su joven novia

Muy enamorado de Pamela Acosta y a punto de lanzarse como actor junto a Patricia Sosa en el “Hostal del Terror” , Andrés Nara habló con “Intrusos” (América) y no se quedó callado en varios temas “picantes” para la polémica familia.

El hombre se refirió a la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y a los coletazos que aún existen con Maxi López quien se niega a regularizar el pago de la cuota alimentaria de sus hijos y quien sostiene que la rubia no le permite ver a sus hijos.

“A mí me angustia, te voy a ser sincero, más allá de que con Maxi hace rato que no hablo, que no tengo ningún tipo de relación. Esto nos fue llevando a este terreno. Pero me pone mal porque les afecta a los chicos”, comenzó diciendo Andrés frente a la situación actual de sus nietos.

Consultado sobre si alguna vez usó el término “Icardear”, el mediático respondió: “No, no lo use. El término ‘Icardear’ por más que se hizo muy popular, yo no lo considero tan así porque ellos no eran tan amigos. También, Maxi hizo ciertas cosas que no fueron bien vistas por Wanda, situaciones que fueron muy incómodas. En un punto es como decir ‘ahora te tocó esta’”, dijo el de Wanda sobre lo sucedido en la vida de la rubia.

De novio y más enamorada que nunca, Nara confirmó que luego de posponer su boda, la pareja decidió volver a poner fecha que pronto revelarán a los medios.