Wanda Nara le dio la espalda a la cámara con una bikini cavada

Durante todos últimos meses, Wanda Nara se ha mostrado vacacionando por diferentes lugares, tanto de Europa como de África. La mediática se encuentra en estos momentos junto a sus hijas en la costa italiana y desde allí levanta la temperatura con sus fotos.

Este martes la empresaria publicó una imagen mirando el horizonte, de espaldas hacia la cámara, con una bikini verde flúor. “Ma quanto sei bella Capri”, que se traduce como “Qué guapa eres Capri”, fue el epígrafe elegido por la representante y esposa de Mauro Icardi.

El posteo alcanzó casi los 230 mil likes y cientos de comentarios resaltando la figura de Wanda: “Que linda Wan”, “Que ganas de estar ahí con vos”, “Sos una bomba”, “Hermosa como siempre”, “Sos más linda que Capri”, “No sé si es más linda la vista o vos”, “Que linda estás Wan”, fueron algunos de los mimos de sus seguidores, quienes siempre le demuestran su amor.

“Estas en mi lugar en el mundo #Capri️ que ganas de estar ahí”, escribió Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien la acompaña en su demanda a Maxi López por difamación y por ser “deudor alimentario”. “Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria... El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, había expresado Rosenfeld el mes pasado, cuando el futbolista, para el Día del Padre, realizó un polémico posteo en donde se lo ve en París junto a Valentino, Constantino y Benedicto.

El posteo de Maxi López en el Día del Padre. (Captura Instagram) Captura Instagram

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, escribió López en su publicación.