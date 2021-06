Las fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi en sus vacaciones sin hijos en África

Descansar, relajarse y encontrarse como pareja. Muchos habrían elegido uno de los destinos típicos, pero Wanda Nara y Mauro Icardi eligieron África como su destino ideal para un romántico viaje de pareja, en donde sus hijos quedaron en casa y ellos pasan tiempo solos después de un largo periodo.

Por las redes de la botinera se pudieron ver muchas imágenes y videos de la escapada romántica. Con unos looks casuales y listos para la sabana, se puede ver a Mauro con un estilo gauchesco de boina, remera, short y camisa manga corta y zapatillas. Mientras su mujer luce un pantalón de cargo con una remera básica y una camisa de jean, luciendo un pañuelo que le toma el pelo. Obviamente, el mate los acompaño en todo el trayecto, incluso cuando veían a los animales salvajes, en el safari fotográfico del que tomaron un video.

Icardi hasta disfruta de una cerveza en el recorrido. Instagram

Look casual para el safari. Instagram

Su merienda iba con el infaltable mate. Instagram

Todas las circunstancias se dieron para que pudieran disfrutar del viaje en este momento. Ella acaba de sacar una línea de maquillaje, mientras el jugador no fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni para jugar en la Selección Nacional en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Por lo que podían tomarse un descanso. Hasta aprovecharon la pileta del exclusivo hotel en el que se hospedan.

La botinera disfruta de sus vacaciones. Instagram

Una exótica pileta. Instagram

El motivo del viaje

De hecho, Icardi sorprendió a su mujer con la celebración de aniversario ofreciéndole este impresionante viaje. La misma Wanda lo contó en un video por las redes.

“Para todos los que me preguntan por qué ando un poco desaparecida, es porque estamos de vacaciones. Estamos arreglando algunas cosas...En realidad, estamos haciendo tareas de campo, que son las actividades favoritas de mi marido. Claramente, no las mías. Pero nada, soy tan buena....No, mentira. Me lo banco porque ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no”, contó sobre la sorpresa.

“El tiempo juntos, mi regalo favorito”, escribió ella en una de las fotos que compartió. El 27 de mayo pasado, la pareja cumplió 7 años juntos, por lo que el viaje seguramente es un estilo de celebración. “La unión más hermosa y de mi firma mas importante”, escribió ella en un posteo que le dedicó a su marido y padre de sus hijas, Francesca e Isabella.