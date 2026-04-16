Wanda Nara y Maxi López empezaron a filmar la primera serie "vertical" de Telefe: de qué se trata

Telefe redobla su apuesta por los nuevos formatos y se mete de lleno en el universo del contenido multiplataforma con el inicio de rodaje de "Triángulo amoroso" , su primera ficción en formato vertical pensada para circular tanto en televisión abierta como en redes sociales y plataformas digitales. La producción, a cargo de Telefe Studios, propone una narrativa híbrida que combina comedia, romance y el inagotable combustible del espectáculo: el escándalo mediático.

En el centro de la escena aparecen Wanda Nara y Maxi López , quienes no solo protagonizan la historia sino que se interpretan a sí mismos, en un juego que borra deliberadamente los límites entre ficción y realidad. A su alrededor, un elenco de figuras reconocidas completa el dispositivo: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, además de Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo .

La trama parte de una premisa tan simple como explosiva: Wanda y Maxi aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto entra en crisis cuando descubren que sus contratos incluyen una cláusula inesperada que los obliga a besarse. Lo que en principio parece un detalle menor desata una cadena de tensiones, negociaciones y un escándalo mediático creciente que amenaza con hacer naufragar toda la producción.

Uno de los aspectos más comentados en los primeros días de rodaje fue la participación activa de Yanina Latorre, quien incluso adelantó detalles desde sus redes sociales. “Acá tengo el guion, éstas son mis escenas de hoy”, reveló, al tiempo que explicó que grabaría cuatro escenas en el rol de conductora de un programa de espectáculos. Su personaje, que promete funcionar como una suerte de narradora interna del escándalo, incluirá panelistas y primicias sobre la vida de Wanda y Maxi, en un claro espejo de su rol real en la televisión.

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Por su parte, Georgina Barbarossa confirmó que interpretará a la abogada de Wanda, en un papel que inevitablemente remite a figuras reales del entorno mediático. “Hago un personaje muy lindo, muy divertido”, señaló.

Las grabaciones comenzaron esta semana en los estudios de Telefe, con un despliegue que combina la lógica tradicional de la televisión con la dinámica más inmediata de las redes sociales. De hecho, parte de la estrategia de difusión incluye la circulación de contenido detrás de escena, como videos y fotos compartidos por los propios protagonistas, reforzando la idea de una narrativa expandida que trasciende la pantalla.

Uno de los guiños más comentados tiene que ver con la inclusión de un personaje inspirado en China Suárez, figura central en el escándalo mediático que rodeó a la expareja. Según trascendió, será Déborah Nishimoto quien asuma ese rol, en lo que desde la producción describen como un “guiño simpático” más que una representación directa.