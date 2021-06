El contundente mensaje de los hijos de Wanda Nara a Maxi López: “No molestes a mamá”

En el marco del Día del Padre, Maxi López compartió en su cuenta de Instagram una foto que causó polémica, allí se lo veía junto a sus hijos en París, posando delante de la Torre Eiffel y venía acompañada de una fuerte denuncia contra su ex, Wanda Nara.

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, escribió López en su publicación.

Este posteo causó cierto malestar en el entorno de la mediática, que se expresó mediante su abogada, Ana Rosenfeld, quien aseguró que habrá acciones legales contra el futbolista por su difamación y por ser “deudor alimentario”.

Tras este revuelo, en su programa “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito habló de esta situación y reveló qué decía uno de los audios de WhatsApp que los hijos de Maxi le mandaron a su papá, enojadísimos: “Están los audios en los que se escucha que los nenes le dicen ‘no molestes a mamá. Bajá el posteo’”.

“Los chicos pueden hablar con su padre, de hecho hablaron el día del padre, y le reclamaron este posteo que no les gustó nada. Todos leen, todos tienen redes y pueden mirar las redes, y no les gustó porque está atacando a su madre, y los chicos están criados por ella las 24 hs. desde que nacieron”, aseguró el periodista sobre los pequeños de 12,10 y 9 años.

Sobre la denuncia del futbolista expresada en dicha publicación, el referente de LAM dijo que: “Nunca presentó un convenio para ver a los chicos. Nunca presentó judicialmente un convenio de visitas. En ningún momento hay un documento diciendo quiero ver a los chicos lunes, miércoles y viernes”, resaltó.