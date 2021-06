El ocaso del Sol: Diego Boneta y la serie de Luis Miguel reciben denuncias por violencia física e incumplimiento

Ni un mes del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel y la serie ya está metida en serios problemas legales. Martín Bello, el actor español que interpretó al tío del cantante (Tito) acusó a Diego Boneta de pasarse en una escena de violencia física, de la que además no se le había avisado con anterioridad. También explicó que luego del intercado, del que le quedaron graves lesiones y le rompieron una cadena que le había regalado su fallecida madre, no volvió a ser convocado por la producción. Ahora, el mail de despedida es su única prueba para llevar adelante la denuncia contra Boneta y la serie de Luis Miguel.

Los Ángeles de la Mañana invitó al actor para que contara lo sucedido. El conductor primero dio lugar a la escena en donde el cantante interpretado por Boneta le da una golpiza a su tío, una secuencia bastante real. Luego apareció en pantalla, por un móvil en videollamada desde España, el mismo Bello para iniciar a contar lo sucedido.

Según cuenta, en el guión no estaba establecido que debían haber golpes y fue el showrunner (productor) el cual decidió incorporarlo minutos antes de la filmación:

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada, el padre de Luis Miguel en la ficción, en la primer temporada”, explicó el actor. Fueron alrededor de 10 tomas para poder terminarla, que Bello describió que “eran cada vez más intensivas”. Solo le aplicaron unas protecciones superficiales que enseguida se cayeron.

“En la primera toma, una cadena que me regaló mi mamá, que murió hace poco tiempo, me la rompió. Ahí cuando terminó esa escena les dije ‘ahora me buscan la cadena y los anillos o yo no sigo’. Ya ahí advertí que las cosas no venían bien”, cuenta el actor sobre el momento. Cuando le cuestionaron sobre parar, Martín dijo que “esto es como un deporte. Cuando estás caliente no sientes tanto las cosas”.

La denuncia en marcha

Tal fue la intensidad de la escena, que el director debió darle instrucciones específicas para los diálogos. “Hubo un momento en el que el director me dijo ‘marcame la frase clave porque Diego grita mucho y no te entiendo’, y cuando veo la serie efectivamente no se entiende lo que yo digo”, dijo Bello.

“¿Qué golpes recibiste de más?”, le consultó De Brito sobre la violencia de su colega. “Todos...” y añadió: “La más grave fue una lesión en el cuello. Todavía estoy con tratamiento para que no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo. Tengo todos los certificados y los informes médicos. Tuve dolores de cabeza que se me quedaba media cara dormida”.

El actor ha guardado cada foto y evidencia posible, para poder denunciar a la producción de la serie. Cuenta uqe luego de la escena no volvió a ser convocado ni su contrato renovado. “Me pusieron en copia en el mail y vi toda la negociación con mi agente. Esa es mi prueba para llevar a la justicia. Ellos incumplieron mi contrato, me han dejado sin trabajo. Iba a estar en la tercera temporada y ahora parece que no”, explicó sobre su próximo accionar.

Por parte de Boneta, la actitud fue floja: aunque lo llamó para preguntarle cómo estaba y hasta arregló una comida para que charlaran, luego no volvió a aparecer ni comunicarse. “Nosotros nos llevamos muy bien, en la primera temporada era un chico muy humilde y muy sencillo, pero ahora cambió mucho”, dijo Bello sobre su relación con el protagonista.