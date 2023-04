La Joaqui se vistió con un top de aberturas en azul vibrante y se llevó todos los likes en las redes

El mundo de la cumbia y el RKT cambió rotundamente cuando llegó la Joaqui. Indudablemente, su presencia femenina con una esencia tan fogosa como simpática se lleva todas las miradas y los likes en las redes sociales.

La Joaqui para su nuevo videoclip.

Aunque en su cuenta de Instagram no tiene muchas publicaciones, si tiene miles de seguidores que se regocijan cada vez que ella comparte alguna publicación. La cantante comparte cada detalle de sus nuevos trabajos y sorprende con los increíbles looks que viste en distintas ocasiones.

En las últimas horas, Joaquinha Lerena dio a conocer que el día de mañana estrenará una nueva canción junto a Big One y, según sus dichos, se trata del amor. En la previa al esperado lanzamiento, no pudo esperar y compartió algunos detalles del videoclip.

Indudablemente, la mejor amiga de Cazzu es una de las mujeres más fogosas del rubro de la música urbana y ella lo sabe. Por esta razón, la artista no duda un segundo en mostrarse provocativa tanto en sus fotos, videos como también en sus presentaciones en los distintos locales bailables.

El próximo fin de semana, la intérprete de “Dos besitos” se presentará en Mendoza, precisamente en el Estadio El Santo, pero antes de eso deslumbró a sus fans con un top de locos.

En el pequeño carrete que compartió en su cuenta de Instagram, ella posó totalmente provocativa con un top en color azul vibrante y platinado. A través de él, se puede ver muchos centímetros de su delantera y escote porque la prenda tiene muchísimas aberturas. En pocas horas, el posteo superó los 10.000 likes y se llevó los comentarios de todos sus amigos.

Cuál es el retoque estético que se hizo La Joaqui y es furor

Con más de 1,8 millones de seguidores en su Instagram, la trapera revoluciona las redes con cada uno de sus posteos. En su perfil de la red social de la camarita, La Joaqui comparte diariamente contenido sobre sus looks, shows, viajes y también videos de sus fans imitando sus hits.

Resulta que La Joaqui se operó los pechos y el retoque no pasó desapercibido. “De estreno”, “Cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela... A mí me tiene que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “En qué momento pasó esto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores cuando hizo conocida la noticia.