La Joaqui bailó para la cámara y se mostró muy divertida en la previa a un nuevo lanzamiento musical

El fenómeno de La Joaqui no para más. La referente de la cumbia RKT es una de las cantantes más famosas y destacadas del momento y tiene miles de seguidores en todo el país.

La Joaqui bailó para las redes.

Sin lugar a dudas, las redes sociales son un espacio muy importante para que las celebridades puedan conectarse con sus fanáticos. Por esta razón, la Joaqui usa Twitter, Instagram y Tiktok para compartir distintos videos o imágenes que muestran un poco de su vida normal como también los adelantos de su música.

En los últimos días ha dado a conocer que está trabajando en canciones nuevas, el detalle que no pasa desapercibido es que serán en colaboraciones con grandes artistas reconocidos en el ambiente.

Mañana estrena el remix de “M.A” junto a un grupo de artistas increíbles. Se trata de Lola Índigo, Callejero fino y Bm. En la previa al esperado momento, uno de sus amigos compartió un video de ella que se lllevó todos los likes.

En las imágenes se la ve usando el mismo outfit que usará en el videoclip. Se trata de un conjunto de campera y pantalón en color rosa y estampado con corazones.

Para el pequeño video, la Joaqui se muestra perreando hasta el piso en medio de las grabaciones de la última canción en la que está trabajando. Como siempre, la gigantesca sonrisa también estuvo presente.

Cuál es el retoque estético que se hizo La Joaqui y es furor

La Joaqui se ha convertido en una de las cantantes de género urbano que está pisando fuerte en el último tiempo. Si bien lleva en el rubro varios años, ahora cada una de sus canciones está siendo tendencia.

La Joaqui posó en primer plano con un minitop blanco y acumuló miles de corazones rojos

Una de las claves para que las canciones de La Joaqui se hagan conocidas son los challenges que circulan en las redes sociales. Además, en estas plataformas, ella muestra su cuerpo, que se roba los suspiros.

La Joaqui se mostró cerca de la cámara y subió las temperaturas.

Resulta que La Joaqui se operó los pechos y el retoque no pasó desapercibido. “De estreno”, “Cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela... A mí me tiene que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “En qué momento pasó esto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores cuando hizo conocida la noticia.