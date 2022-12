La Joaqui presenta “Barbie copiloto” y apuesta por fortalecer la imágen de la mujer del ambiente urbano

Nacida en Mar del Plata, Joaquinha Lerena es la mujer referente de la cumbia y el RKT en todo el territorio argentino. Caracterizándose por sus looks urbanos y las interesantes letras de sus canciones, la Joaqui cosecha éxito tras éxito y se acomoda en puestos altos de las canciones más escuchadas.

La Joaqui presenta "Barbie Copiloto" / Gentileza

Esta semana estrena su nuevo disco “Barbie copiloto” y charló en exclusiva con Diario Los Andes para dar detalles de su proyecto musical, su relación con El Noba y su crecimiento en el ambiente.

- ¿Porqué elegiste nombrar a tu nuevo disco como “Barbie copiloto”?

- Estoy buscando visibilizar todos los personajes que la gente pone en posición secundaria. Todos los temas están producidos por djs en el RKT, cuando voy a un show la gente me pide fotos a mi pero sin Gusty Dj yo no podría tocar. Lo mismo ocurre con la palabra butakera, muchas veces se usó para insultar a las mujeres que le gustan los autos y las motos igual que a un pibe.

Por eso, elegí Barbie copiloto para demostrar que una puede ser igual de delicada y femenina, saliendo de la estigmatizacion de que una es un cachivache si anda en ese mundo. Yo pensé que tantas veces me dijeron que yo era zorra, atorranta o butakera y yo ahora lo uso en mis canciones para sentirme empoderada.

La Joaqui en exclusiva con Los Andes

- Algunos meses atrás, se viralizó un video tuyo en el que te mostrabas rapeando en las plazas ¿qué cosas del freestyle quedaron en vos?

- Yo sigo siendo la misma que rapeaba en las plazas. Siempre quise hacer cumbia, por eso saqué “Gaucho” en 2013 pero no me tuve fé. Después, cuando lo ví a L-Gante me di cuenta que hubiese logrado mucho si confiaba en mi misma.

Mis temas de RKT son todos rapeos, me gustaría cantar pero todavía no me animo porque me da miedo la aceptación social y no soy tan empoderada como parezco. Es más, cuando voy a elaborar mis canciones tiro freestyle hasta que me gusta una melodía o una temática y sigo...

La Joaqui en exclusiva con Los Andes

-Teniendo en cuenta esto, ¿cómo manejaste las críticas que te llegaron luego de que se viralizaran tus presentaciones en vivo?

-Si quinientas mil personas te dicen que cantas mal o hay algo mal, tenés que ser lo suficientemente humilde para entender que tenés que mejorar. Asi que reforcé mis clases de canto y reforcé terapia para charlar esos temas y poder transitar el momento sin llenarme de bronca o frustación.

Por momentos lloré un montón y pensé que mi carrera no iba a funcionar más, pero me sirvió porque vi quién estuvo ahí para mi después de eso.

La gran amistad que unió a La Joaqui con El Noba

A mediados de este año, la escena urbana de cumbia y RKT se vió plagada de tristeza por la sorpresiva y dolorosa muerte de El Noba. Lautaro Coronel recién comenzaba su carrera musical y perdió la vida en un accidente de tránsito que dejó truncado su más grande sueño.

Este es el significado de Butakera, la canción de La Joaqui y El Noba.

La Joaqui es su mejor amiga y compañera de carrera y juntos elaboraron dos de las canciones más exitosas de la marplatense: “Pica” y “Butakera”. “La primera canción que hicimos con El Noba fue Pica y él recién había sacado Tamos Chelos. En ese momento, la gente pensaba que el era un personaje y que no iba a trascender, pero yo sabía que sí”, comentó Joaquinha sobre el primer trabajo juntos.

Sobre su relación musical con Lautaro Coronel, La Joaqui reveló cómo fue el momento en el cual le pidió trabajar en conjunto: “Cuando yo lo invité a hacer la canción, él no lo podía creer porque me conocía de las batallas y yo le respondí que él no entendía que en unos meses yo iba a decir ‘no puedo creer que tenga un tema con Lauti’”.

La Joaqui recordó a El Noba.

Sin lugar a dudas, muchos son los fanáticos que esperan las nuevas colaboraciones de la cantante y las que realizó con El Noba son las más especiales. “Esas dos canciones fueron las únicas que hicimos con Lauti. Tuvimos algo muy genuino y los tiempos compartidos fueron más que nada de amistad”, confesó asegurando que no existe ninguna otra colaboración.

“El gran dolor que sentí cuando él se fue también me dio fuerza para poder con todo. Lo que viví con él fue muy significativo para que yo ahora pueda crear este disco”, concluyó.