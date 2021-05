La hija de La Chepi salió de compras y sorprendió a su mamá con los looks que eligió

Nadie puede negar que Dani La Chepi la rompe en cada emisión de “MasterChef Celebrity” (Telefé). Desde que comenzó la competencia de cocina, hasta casi la décima semana en el reality, las mejoras en los platos de la influencer son notables y así se lo hace saber el jurado.

Mamá de Isabella, Dani comenzó su carrera en las redes compartiendo tiernos momentos con la niña que, con el paso de los años dejó evidencia su carácter y determinación.

La hija de la mediática es tan independiente que sorprendió a través de Instagram con un video en donde madre e hija salieron de compras e Isabella no se dejó llevar con los deseos de La Chepi.

Muy convencida de lo que quiso, Isa eligió sus looks y pasó sola al probador para luego impactar con unos outfits cancheros y divertidos de una reconocida marca de ropa para niños.