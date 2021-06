Jimena Barón sacó su nuevo tema “Ya no te extraño” y no pudo evitar hablar de Daniel Osvaldo

Jimena Barón sacó su nuevo tema “Ya no te extraño” y en la previa del lanzamiento, se sinceró al hablar con sus seguidores en un vivo de Instagram como hace para cada presentación. La cantante contó cómo nació esta canción e inevitablemente hizo referencia a su fallida reconciliación de Daniel Osvaldo en la cuarentena del 2020.

La canción de Jimena “abraza con melancolía esas relaciones que ojalá hubieran funcionado, pero no. Ya saben. Creo que es un sentimiento muy hondo y doloroso conocido por muchos y quise hacerlo canción”, según ella misma explicó.

La artista reveló que contó que la compuso en febrero del 2020, pocas semanas antes del aislamiento. “Esta es una canción que me encanta y me fascina porque era una apuesta en esta nueva era que está sucediendo”, dijo.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón juntos en el 2020 Instagram/jmena

“Cayó un montón de información que para mí fue sorprendente y después tuve que analizar en terapia. Al pedo la canción porque en mayo ya saben lo que pasó (haciendo alusión a cuando se fue a vivir con Daniel Osvaldo)”, explicó Barón.

“Me doy el mérito de la premonición, pero fue al pedo porque si hago una canción para no meterme en una y me metí igual en mayo, no me sirve para una mierda. Si les ayuda, me haría muy feliz. A mí no me funcionó”, se sinceró la jurado de La Academia.

“Creo que es una sensación conocida la de todas esas relaciones que todos hubiésemos querido que sean y que por alguna relación no pueden ser. Esta cosa medio tóxica que vos querés salirte y decir ‘ya no te extraño, ya estoy feliz’ (…) pero te llegás a cruzar, te llego a ver y todo lo que dije no tiene validez. Es ese amor más fuerte que ya sabés que no, pero es más poderoso”, cerró Jimena Barón.