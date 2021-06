Jimena Barón bancó al chico de su video y dijo que no es “para nada” como Daniel Osvaldo

Ella es quien lo dice: volver con Daniel Osvaldo en 2020 fue una mala decisión. Sin pelos en la lengua y sin un gramo de vergüenza, Jimena Barón es la primera en hablar de sus relaciones y sobre todo de sus fracasos amorosos. Porque reconoce que sin esas experiencias en su vida, nunca habrían existido La Tonta, La Cobra e incluso su último single, Flor de involución.

Pero hay una raya que ha decidió no pasar y se relaciona con Fernando Gonçalves Lema, el hombre que la acompaña en su nuevo video, que según la letra estaría dedicada a su ex y padre de su hijo Momo. Pero, tajante desde el principio, la cantante niega el parecido que hay entre el actor y Osvaldo, no importa cuando insistan los noteros y los usuarios de las redes.

“Yo creí que era Daniel, es un modelo, pero es muy parecido, el cuerpo, los tatuajes, todo”, le dijo uno de los periodistas de Hay que Ver. “No, chicos, nada que ver. No se parece en nada, en nada. Ya lo van a ver”, dijo de una. Después, teniendo los rumores presente, explicó el significado de su video, que al parecer no está dedicado a nadie en especial, sino solo a la experiencia: “Este es un video que habla de las relaciones tóxicas, de esos amores que ojalá fueran, pero van a poder”.

Sin embargo, el notero insistió: “Pero (Fernando) justo es baterista, es músico, es imposible despegarlo de Daniel. ¿Vos no lo viste parecido en los tatuajes, en esa onda?”. Poniendo mil caras, la cantante volvió a negarlo: “No, para nada, es como todo dark, todo con aros. Ya lo van a ver”.

Los adelantos de su video y la química con Fernando

En las últimas horas, Jmena (como es su nombre artístico) compartió dos videos en donde se puede ver parte del próximo video. Las sensaciones a flor de piel con las pocas escenas, donde ella y Fernando parecen el uno hecho para el otro. Incluso ella confesó que los besos para la pantalla fueron muy buenos.

“El primer beso fue una cagada. Le dije ‘sos el chico de mi videoclip, ¿me vas a dar este beso frente a tus amigos y tu familia? Yo juego a intimidar. Después me chapó con todo”, contaba.