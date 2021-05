Jimena Barón se burló de sí misma y le dedicó un perreo a su ex Daniel Osvaldo

Tras su vuelta a las pantallas como jurado de Showmatch y siendo una de las influencers argentinas más activa en sus redes sociales, anoche la cantante y actriz Jimena Barón encontró el espacio para bromear sobre aquella decisión tan repudiada por sus seguidores.

Siempre encuentra un espacio para compartir conversación con sus seguidores y, hoy más que nunca, hace alusión a su decisión del 2020. “¿Quién cumple años y no lo festeja en la casa de su ex?”, compartió la jurado, respecto a su cumpleaños de año pasado el cual festejó en la casa de Daniel Osvaldo.

Bailando en sus historias de Instagram, Barón siguió: “Vos que tanto me bardeaste el año pasado, felicitame. Dale. Vos sabés que sí.”

En medio del aislamiento, Jimena Barón decidió ir a pasarlo a la casa de Daniel Osvaldo junto a su hijo en común Momo.

“Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y ‘con vos también, quedate’. Padre adhiere, ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo cómo se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo”, relató Jimena el año pasado en su cuenta de Instagram sobre la decisión que terminó en una breve reconciliación con el exfutbolista.

La tercera es la vencida. Tras una nueva oportunidad fallida, la relación entre Osvaldo y Barón -al parecer- no da para más. .

Su reconciliación generó bastante repercusión en las redes sociales. Algunos a favor, otros en contra, su relación con Daniel Osvaldo genera una gran variedad de opiniones entre los usuarios. Y aunque duraron solo algunos meses debido al parecer a una nueva infidelidad de parte de él, la cantante de “La Cobra” continúa bromeando sobre sí misma y su relación con el padre de su hijo.

Aunque debemos admitir que su relación, luego de la cantidad de indirectas bastante directas que encontramos en las canciones de la artista, su nueva oportunidad de volver a intentarlo fue un giro demasiado inesperado para quienes siguen de cerca sus pasos. ¿La tercera habrá sido la vencida?