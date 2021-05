La ex de Daniel Osvaldo lo destrozó en Twitter por no cumplir con su hijo mayor: “Miralo al cínico...”

Una vez más Daniel Osvaldo fue puesto en la mira por su rol de padre. Fue la mamá de su hijo mayor, Ana Oertlinger (34) quien destrozó al exjugador de fútbol en Twitter e hizo duras acusaciones contra él.

Daniel Osvaldo es padre de Gianluca (15), Victoria (12) y María Helena (9) fruto de su relación con Elena Braccini, y de Morrison (7) con Jimena Barón.

Ana es la mamá de Gianluca, quien trató de “cínico” al líder de la banda Barrio Viejo y reveló que no paga la cuota alimentaria de su hijo. Fue en el marco del cumpleaños del adolescente que la mujer optó por hacer uso de las redes para escracharlo.

“Míralo al cínico. Llama al nene para el cumpleaños. Pero, de la cuota alimentaria ni hablemos. Vamos para el quinto mes”, lanzó Oertlinger en su cuenta de Twitter.

“Esto es too much (demasiado). De manual. A las 00 hs, en un estado… Ja, ja, ja. Fantasma”, ironizó la mujer sobre la historia que Osvaldo subió en Instagram saludando a su hijo por su cumpleaños número 15.

Lejos de poner paños fríos, Ana se mostró molesta con su ex y no se guardó nada: “Vergüenza ajena das, Daniel”. Y luego explicó: “Gracias a todos los que se solidarizan y me mandan algún mensaje. Está todo en manos de la justicia. El machismo este de mierda se va a terminar alguna vez. Incumplir con la cuota alimentaria es un DELITO. Ah, y la violencia económica está catalogada como violencia de género”.

“El mejor regalo de cumpleaños para mi hijo es seguir peleando por nuestros derechos”, concluyó.

Los tweets de la ex de Osvaldo conta su papel como padre. Capturas.

