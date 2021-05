Jimena Barón sorprendió y confesó que va a trabajar a Showmatch sin ropa interior

Más activa que nunca en sus redes sociales luego de varios meses de silencio, Jimena Barón volvió a los medios y hoy forma parte del jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece).

Con unos osados looks urbanos, la madre de Momo sorprendió en lo que va de la semana con jeans holgados y pequeños tops que muestran demás.

Redes de Jimena Barón Jimena Barón

Este viernes La Cobra invitó a sus más de 5.7 millones de seguidores a realizarle preguntas y en una de ellas un fanático consultó sobre la relación con Marcelo Tinelli.

Redes de Jimena Barón Jimena Barón

Reconociendo que en un momento estuvo enojada con el conductor, Barón comentó: “Me peleé con el jefe hace 3 años, carácter de mierda ambos nos mandamos a freír churros. Me llamó unos meses después para reemplazar a Pampita porque viajaba dije que no (chichuda la tipa), me llamó el año pasado y dudé pero igual no se pudo hacer, me llamó de nuevo este año, no laburo desde hace un año y medio, me levantaron todos los shows, la palta está carísima, ahí me tenés. En el medio de todo eso nos arreglamos y a pesar de nuestras diferencias coincidimos en que extrañábamos trabajar juntos. Una palta 200 pesos y yo como una por día”, comentó divertida.

Entre algunas de sus respuestas la cantante reconoció que tiene ganas de enamoraste y se calificó como salvaje en la cama.