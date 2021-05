Jimena Barón habló sobre la fallida reconciliación con Daniel Osvaldo: “Siempre pionera...”

Jimena Barón es una de las jurado de Showmatch La Academia y en más de una oportunidad se refirió al aire sobre la fallida reconciliación que tuvo con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison. Incluso, se mostró “orgullosa” y se lo dijo a Marcelo Tinelli el día de su cumpleaños, ya que este año no lo pasó en la casa de su ex, como ocurrió en el 2020 y por lo que fue muy criticada.

La artista fue consultada por el notero de Hay Que Ver, luego de que trascendieran imágenes de su nuevo clip en la que se la ve con un hombre muy parecido a Daniel Osvaldo, al menos con los brazos tatuados como el líder de la banda Barrio Viejo.

Precisamente, el periodista le preguntó sobre la convivencia de unos meses en la casa del exfutbolista: ¿Cuándo fuiste ahí vos pensabas quizás esto se encamine o esto va a ser circunstancial?

Primero, Jimena se justificó con que “no fue la única” mujer que volvió con el ex durante la cuarentena y luego explicó que pensó que iba “a ser circunstancial” y que “la iba a pasar bien”.

“Después todas entendieron que vino la cuarentena, estuvieron encerrados y todas estuvieron con los ex y alguna cagada se mandaron. Yo, siempre pionera al menos”, dijo la jurado en tono de broma.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón juntos en la casa del cantante en el 2020. .

“Yo no pienso, por eso me pasan las cosas que me pasan. Mi psicóloga me dice que tengo que pensar antes de hacer las cosas”, resaltó la actriz.

“Pensé ‘esto va a ser circunstancial pero qué bien la voy a pasar’”, agregó y para salir del tema metió a su hijo Momo, como principal responsable de la reconciliación: “La culpa es de Morrison. Nadie lo dice en las notas, nadie lo entiende pero es el pibe ese”.