Jimena Barón sorprende en su nuevo video con un modelo que simula ser Daniel Osvaldo

Hace algunos días los fans de Jimena Barón tuvieron el sorpresivo anuncio de que la cantante estrenaba en poco un nuevo tema. A pesar de lucirse como jurado de Showmatch, en su nuevo formato de La Academia, Jmena (su nombre artístico) no quiere dejar de lado su pasión por el canto y por eso, luego de haber estado en el programa, mostró una foto con un remerón y la inscripción: “Ya no te extraño”.

Pero pocos sabían que el nuevo single se estrenaba con un video, algo que hace mucho no se ve de la cantante, solo con el último estreno, “Flor de Involución”. Pero este apunta a ser toda una revolución al estilo de Taylor Swift y Olivia Rodrigo.

“Y yo te perdonaba, aunque no te creía”. “Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro”. “Me quité tu mal. Lo volví a tener”, dice la letra y no quedan dudas a quien está dedicada la canción. Pero hasta lo confirmó con los adelantos de su video clip, en donde se puede ver al joven que la acompaña con un tremendo parecido a Daniel Osvaldo.

"Ya no te extraño" Instagram

"Ya no te extraño" Instagram

"Ya no te extraño" Instagram

En las imágenes, se puede ver al joven luciendo los mismo tatuajes que tiene Osvaldo y a excepción del pelo, se ven muy parecidos.

La cantante se ha referido con anterioridad a su última reconciliación con el padre de su hijo Morrison. “Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta. No creo que sea un enganche, me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”, explicó a principio de año.

“Cuando el ser humano opuesto decide ser divino y traer buenos recuerdos, y encandilarte, hay una situación complicada. Te ves, lo ves a tu hijo, estaba la bronca del ‘mirá lo que podría ser’, y por muchas razones no puede ser. Obvio que eso fue duro y raro”, dijo sobre una reconciliación fallida.

Quien es el intérprete de Osvaldo

Su nombre es Fernando Gonçalves Lema y a pesar de que comenzó como baterista, realizando incluso giras nacionales con bandas de rock en los principales escenarios del país, hoy ya tiene una carrera experimentada en los medios.

Para empezar ha trabajado con Flavio Mendoza en Taboo, para luego ser parte de Stravaganza y Water in Art. También ha participado en Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari.

Hasta tiene trascendencia como modelo y actor. Hace algunos años debutó en la pelīcula “El mes del amigo”, que se presentó en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y consiguió el segundo puesto. Tiempo después, la presentaron en en Festival Internacional de Cine de Sao Pablo en Brasil y el festival Silhouette en París.