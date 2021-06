“Me chapó toda”: la picante revelación de Jimena Barón sobre los besos con el modelo de su nuevo video

En la tercera semana de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) y en su rol de jurado, Jimena Barón fue entrevistada por el programa el Nueve “Hay que Ver” y se refirió a varios temas actuales y a su carrera como cantante.

Con una nueva canción y videoclip incluido, La Cobra habló de su compañero de rodaje, el modelo Fernando Goncalvez Lema, y de su parecido con su ex pareja y padre de su hijo Daniel Osvaldo.

“Es muy fachero. Está tallado. No había beso en el videoclip y le dije ‘hagamos uno por las dudas. ¿Te jode? Las directoras no quieren, pero a mí me parece que garpa’. ‘No hay problema’, me dijo”, comenzó relatando Jimena.

“Yo soy como una sopapa. Yo beso increíble. Él tuvo un primer beso que me paré y le dije ‘¿vos me estás cargando? ¿Este es tu beso de mierda? Yo soy peleadora, provocadora y ahí se envalentonó y estuvo bueno”, aseveró Jimena, sobre su “apurada” al actor de “Sex”.

Jimena Barón lanzó un adelanto del clip de "Ya no te extraño" Redes Sociales

“El primer beso fue una cagada. Le dije ‘sos el chico de mi videoclip, ¿me vas a dar este beso frente a tus amigos y tu familia? Yo juego a intimidar. Después me chapó con todo”, dijo Barón y aseguró que eso fue todo lo que pasó con Fernando echando por tierra los rumores de un nuevo romance de la madre de Momo.