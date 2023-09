Ingrid Grudke se puso peluca y lencería roja súper provocativa con la que se grabó para las redes

Ingrid Grudke es de las modelos argentinas más famosas, que en los últimos años encontró su lugar en el otro tipo de modelaje, el fisicoculturismo. Es por eso que se la ve poco en televisión, pero sí es muy activa en sus redes, donde mantiene contacto permanente con sus más de 549 mil seguidores.

En las últimas horas, la rubia sorprendió con un video en el que se puso una peluca, de pelo largo y rubio, y lencería erótica de color roja, con la que mostró de más y lució su increíble figura en todo su esplendor.

“Hoy estuve ordenando algunas cosas de teatro que tengo guardado en mi camarín desde el año 2003 y entre plumas, cristales, coronas, disfraces, vestuarios de diferentes producciones y shows que realice en varios lugares de Argentina, aparecieron mis pelucas!!!!”, contó Ingrid sobre la razón de su posteo.

“Ordenando me puse a jugar con todo lo que iba encontrando. Esta peluca de pelo largo la usé en la película Alma Pura!!! así me quedaría el pelo largo, que nunca voy a tener, porque mi genética no me la dio, pero ustedes qué piensan?”, cerró la modelo y recibió más de 29 mil “likes”.

Ingrid Grudke posó desde el balcón en prendas menores.

Ingrid Grudke enamoró al posar con una bikini amarilla desde un yate

Tiempo atrás, lmodelo decidió dejar los elegantes looks de lado y en sus redes mostró una nueva faceta. Como le encanta cocinar, decidió compartir con sus seguidores recetas saludables para mantenerse activos y en forma como ella.

Incluso, a principios de este año, fue noticia por un polémico licuado que preparó para sus seguidores de Instagram, pero aún así ella hizo caso omiso a los malos comentarios y se enfoco en seguir compartiendo el mejor contenido que produce.

En su Instagram comparte contenido muy variado. Pero, de vez en cuando, se toma licencias de compartir fotos, pero sobre todo videos, en los que luce más diosa que nunca y que acompaña con profundos pensamientos.

Tal como ocurrió en uno de sus últimos posteos, en el que Ingrid subió un video con un compilado de fotos en las que luce una bikini amarilla que resalta sus curvas y su entrenada silueta.

“Cada uno administra su tiempo en esta vida, y si uno quiere puede hacerse el tiempo para cada cosa que uno disfruta. Cuando uno quiere se puede”, escribió la modelo al posar desde un barco mientras navegaba por el Río Paraná.

“Sos una mujer sencilla y simpática”, “Ella es la mas bonitaaa diria la cancion del Indio Solari”, “Pasan los años y cada dia mas bella”, “Sos hermosa @ingridgrudke te felicito por la fuerza que tenes para seguir día a día”, “Preciosa mujer!”, “Que preciosa chica siempre hermosa!!!!”, fueron algunos de los mensajes.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

