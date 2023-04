A sus 47 años, Ingrid Grudke posó con una bikini amarilla desde un yate y demostró que no le pasa el tiempo

Ingrid Grudke es de las modelos argentinas más famosas, que en los últimos años encontró su lugar en el otro tipo de modelaje, el fisicoculturismo, para el que se preparó por mucho tiempo. A raíz de esta nueva actividad, entrena a diario por lo que a su cuerpo parece no haberle pasado al tiempo.

La modelo decidió dejar los elegantes looks de lado y en sus redes mostró una nueva faceta. Como le encanta cocinar, decidió compartir con sus seguidores recetas saludables para mantenerse activos y en forma como ella.

Incluso, a principios de este año, fue noticia por un polémico licuado que preparó para sus seguidores de Instagram, pero aún así ella hizo caso omiso a los malos comentarios y se enfoco en seguir compartiendo el mejor contenido que produce.

En su Instagram, donde la siguen más de 470 mil personas, comparte contenido muy variado. Pero, de vez en cuando, se toma licencias de compartir fotos, pero sobre todo videos, en los que luce más diosa que nunca y que acompaña con profundos pensamientos.

Tal como ocurrió en uno de sus últimos posteos, en el que Ingrid subió un video con un compilado de fotos en las que luce una bikini amarilla que resalta sus curvas y su entrenada silueta.

“Cada uno administra su tiempo en esta vida, y si uno quiere puede hacerse el tiempo para cada cosa que uno disfruta. Cuando uno quiere se puede”, escribió la modelo al posar desde un barco mientras navegaba por el Río Paraná.

“Sos una mujer sencilla y simpática”, “Ella es la mas bonitaaa diria la cancion del Indio Solari”, “Pasan los años y cada dia mas bella”, “Sos hermosa @ingridgrudke te felicito por la fuerza que tenes para seguir día a día”, “Preciosa mujer!”, “Que preciosa chica siempre hermosa!!!!”, fueron algunos de los mensajes.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

No hay argentino que no reconozca el corte de cabello, los ojos o el rostro de esta famosísima modelo, es que todas las pasarelas del país fueron pisadas por ella alguna vez. Por esta razón, cualquiera fotografía o video que ella publique es noticia, ya que además es una persona muy querida en el medio y por los ciudadanos.

Esta vez, la blonda sorprendió a sus seguidores con un provocativo video en el que posó desde el balcón de su casa con una microbikini estampada en animal print. Como si fuese poco, además de mostrar sus increíbles dotes de modelo, supo posar y marcar cada uno de sus músculos luego de haber trabajado durante varios meses en el ambiente del fisicoculturismo.

Ingrid Grudke posó desde el balcón en prendas menores.

“Disfrutando del calor porteño, me encanta bs as en enero”, expresó en el posteo que rápidamente se llenó de likes. Además no faltó el usuario que dejó su halago en el cajón de los comentarios: “Un encanto de mujer” y “Bella” fueron algunos de ellos.