El peculiar licuado proteico que solo Ingrid Grudke toma y que genera repudio en las redes

Ingrid Grudke se hizo conocida a comienzos del nuevo milenio gracias a su carrera como modelo, en la cual no le ha nada mal y le dio pie a ir por más. Siempre presente en pasarelas y producciones de alta costura, decidió, a partir de la pandemia, darle un gran giro a su vida y se abocó de lleno al entrenamiento y el fisicoculturismo.

Su nueva vocación, trajo una gran transformación física, impulsada por nuevas rutinas de entrenamiento y de alimentación. Hoy en día, a través de sus redes sociales, Ingrid suele compartir con sus seguidores sus avances y consejos, como también sus recetas fitness, las cuales, no siempre, son bien recibidas.

La top model transformó su cuerpo cuando comenzó a entrenar con mayor frecuencia y hasta se animó a competir en un concurso de fit model en Europa. En sus redes sociales, suele compartir tips y hasta preparaciones que ella consume y que forman parte de su régimen alimenticio.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

Recientemente, la mediática nacida en Misiones publicó un video en el que mostraba cómo preparar un licuado de carne. “Usar una carne vacuna sin grasa, también puede ser pechuga de pollo, se puede hervir o al horno. Si lo hacés al horno, hay veces que la carne se quema un poco en algún costado, la parte más tostada quítala, no le da buen sabor, queda a amargo, usa solo las partes bien cocidas”, comenzó diciendo.

Y desde ese momento generó todo tipo de comentarios y críticas sobre la alimentación que estaba haciendo pública en su Instagram, donde la siguen más de 400 mil personas.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

“¡Un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce! Acá les dejo una receta de un licuado de carne y miel… Es un licuado proteico que puede llamar la atención o no gustar. Pero a muchos les va a interesar. Si hacés deporte, si por algún motivo no podés masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitás consumir muchas proteínas al día… esta receta es ideal”, exclamó la modelo misionera mientras preparaba la bebida.

El licuado de Ingrid Grudke no fue del todo aceptado

Finalmente, Ingrid Grudke invitó a sus fans de Instagram a que le den su veredicto: “Espero sus comentarios como siempre… ¡y recuerden que cada persona es diferente y cada cuerpo necesita algo diferente también!”.

De manera inmediata, le llegaron comentarios positivos y también críticos de parte de sus seguidores. “A simple vista (o solo por el hecho de saber que es de carne y miel) da como wacala...pero Ingrid tiene razón... es una opción y mucha gente que no puede masticar por ejemplo les ayudará”.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

“Yo ni loco lo pruebo”, opinó un usuario. “¡Jamás haría esooooo! Qué espanto. Siempre vi muy buenas recetas de Ingrid, esta no es para mí. Respeto los gustos de cada persona”, agregó una persona. Mientras que una seguidora opinó: “Dios espero que sea algo del día del inocente porque me va a dar un ataque”. “¿Y eso es rico? Me da miedito...”, preguntó otro internauta.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.