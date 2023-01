Ingrid Grudke modeló desde el balcón con una bikini animal print y demostró sus asombrosos dotes de modelo

Sí de modelaje se trata, Ingrid Grudke es una de las modelos más reconocidas e importantes de la industria argentina. Aunque hace varios años que se encuentra fuera de su ambiente, a través de las redes sociales se mantiene muy activa y comparte de todo con sus seguidores.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne y paralizó las redes sociales con las reacciones.

Algunos días atrás fue noticia por un polémico licuado que preparó para sus seguidores de Instagram, pero aún así ella hizo caso omiso a los malos comentarios y se enfoco en seguir compartiendo el mejor contenido que produce.

Ingrid Grudke posó desde el balcón en prendas menores.

No hay argentino que no reconozca el corte de cabello, los ojos o el rostro de esta famosísima modelo, es que todas las pasarelas del país fueron pisadas por ella alguna vez. Por esta razón, cualquiera fotografía o video que ella publique es noticia, ya que además es una persona muy querida en el medio y por los ciudadanos.

Esta vez, la blonda sorprendió a sus seguidores con un provocativo video en el que posó desde el balcón de su casa con una microbikini estampada en animal print. Como si fuese poco, además de mostrar sus increíbles dotes de modelo, supo posar y marcar cada uno de sus músculos luego de haber trabajado durante varios meses en el ambiente del fisicoculturismo.

“Disfrutando del calor porteño, me encanta bs as en enero”, expresó en el posteo que rápidamente se llenó de likes. Además no faltó el usuario que dejó su halago en el cajón de los comentarios: “Un encanto de mujer” y “Bella” fueron algunos de ellos.

La razón de Ingrid Grudke para no ser mamá

En el programa Mañanísima, de Ciudad Magazine, la modelo Ingrid Grudke decidió contar sobre su decisión de no ser madre.

“Siempre sentí que el casamiento no era para mí”, confesó la rubia y luego de que Carmen Barbieri le consultara si desea tener hijos, la invitada expresó: “No, tampoco. Ahora no tengo ganas, no siento ese deseo de gestar”.

Por otra parte, Ingrid aseguró que no descarta la opción de ser madre a través de la adopción en un futuro. “Está la opción de adoptar y creo que ese acto de adoptar chicos porque necesitan una contención, que yo pueda darle un espacio, eso no lo descarto”, sentenció, según Ciudad Magazine.