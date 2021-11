Stefi Roitman mostró fotos nuevas y subidas de tono de su despedida de soltera: “Álbum que tenía guardado”

Stefi Roitman y Ricky Montaner se conocieron y enamoraron instantáneamente; la actriz argentina se mudó a Estados Unidos y convivió con todo el clan Montaner durante la pandemia de coronavirus y ahora, están a punto de casarse con el músico.

A fines de octubre fue su primera despedida de soltera en Buenos Aires, donde estaba instalada por su trabajo como host en “La voz Argentina”; su hermana Chantal y sus amigas aprovecharon su estadía en el país y le organizaron una fiesta en una terraza en la que no faltó diversión.

Si bien en ese momento las imágenes coparon las redes sociales, la joven se puso melancólica y volvió a subir fotografías nuevas y más íntimas de lo que fue el momento de celebración.

“Álbum que tenía guardado que ya me da melanco. no me imagino todo lo que vendrá. Los amo y las amo tanto. La emoción y la sensibilidad me recorren todos los días. Así ando… agradecida por 1000 por 1000000″, escribió en Instagram junto a su nueva publicación.

Las nuevas postales íntimas de la despedida de soltera de Stefi Roitman

Stefi lució un sensual traje de marinera blanco con transparencias, era un body escotado y una falda corta, con medias de red y portaligas, tul y borcegos; todo en un mismo tono. Además de un sombrero que identificaba el disfraz sexy ideal para la ocasión.

Stefi Roitman y Ricki Montaner ya están listos para casarse

Fue en septiembre del 2020 que Ricky le propuso casamiento a la argentina enfrente a toda la familia Montaner; específicamente durante una celebración judía. La noticia corrió rápidamente y los detalles de la bota fueron saliendo a cuentagotas.

Stefi Roitman y Ricky Montaner formalizarán su amor a mediados del próximo año.

La gran boda será en 2022, en Miami, aunque el día exacto no está confirmado públicamente.

“El vestido está en proceso, en realización se podría decir, lo voy a hacer con un diseñador de Argentina pero todavía no puedo decir quién es”, confió la joven.

Y también compartió: “La degustación de catering fue lo mejor, lo más lindo fue eso, la hicimos con mis papás, mi familia, con mis suegros y con Ricky, todos estuvimos probando los platos”.

