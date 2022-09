Fotos y videos de la noche salvaje de Coni Mosqueira en su despedida de soltera

Más enamorada que nunca, Coni Mosqueira, la novia de Alejandro Fantino, celebró junto a sus amigas la noche de despedida de soltera y no se privaron de nada.

En su Bahía Blanca natal, la fiesta tuvo de todo: una previa prolongada, un viaje alocado en un “party bus” y el boliche como destino final. Con un look de vaquera sexy, la novia de Fantino prendió fuego cada lugar que pisó durante su despedida de soltera.

La novia de Alejandro Fantino celebró su despedida de soltera con una noche salvaje

En la puerta del salón en donde fue la previa, y a modo de decoración, se veía un poster en el que se superponían “dos Fantinos”: uno joven y pelilargo encima de otro actual y en modo conductor. En el montaje, además, se leía: “Pará, pará, pará... ¿vos me estás diciendo que Coni se casa?”.

Después de compartir unos tragos y unas hamburguesas, las chicas se montaron en el colectivo que las dejaría en el boliche. En el viaje, los tragos y la música siguieron animándolas, e incluso Coni se animó a bailar en el caño.

Al final del festejo, la modelo subió un video que compila los mejores de la noche en cámara rápido. Un inteligente recurso para mirar sin ver.

Coni y Alejandro Fantino, una historia de amor soñada

Alejandro Fantino y Constanza Mosqueira se conocieron en Tequila, el famoso boliche de la Costanera porteña. “Yo me había ido de la noche con La isla bonita de Madonna y regresé a la noche con unos DJ de los que no sabía nada”, bromeó el periodista, en referencia a su pareja de 10 años con Miriam Lanzoni y su entonces flamante soltería.

Coni estaba con sus primas y él con amigos. “Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar. Estaba falto de timing y de palabras”, reconoció. “Le pedí el teléfono y no sabía si escribirle. Después le terminé escribiendo por Instagram y salimos a cenar”, finalizó Fantino.