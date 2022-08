Alejandro Fantino juntó juguetes y realizó una desopilante parodia de la pelea de Benedetto y Zambrano

Alejandro Fantino sabe mucho del mundo Boca ya que en la etapa de oro del club, con Bianchi a la cabeza, él se encargó de cubrir la campaña del club del club de la Ribera.

Lejos de esa época, el conductor se ha despegado del ámbito del deporte para cubrir otras temáticas periodistas, pero cada tanto se hace eco de lo que sucede en el club de sus amores y esta vez no fue la excepción.

Tras la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del encuentro entre Boca y Racing que terminó igualado sin goles, Fantino reunió algunos juguetes de su colección personal para expresar su desopilante versión de los hechos en el vestuario del Cilindro de Avellaneda.

“Ya subí la recreación de la brutal pelea en el vestuario de Boca”, expresó Fantino en su última publicación de Instagram.

Entre los momentos más destacable del material compartido por el conductor se destaca el peculiar origen del conflicto: “La pelea se habría iniciado por una diferencia sobre quién tiene los mejores mariscos, Benedetto habría sostenido que Tailandia, Zambrano Perú”, expresó. Otro de los momentos que más hizo reír a sus seguidores se refirió al actual vicepresidente de la institución: “El Mate de Riquelme habría cobrado vida y los habría separado a ambos!”, continuó.

“Ojo porque Serna quería venderle un Fiat 147 a un primo de Zambrano y estaría re caliente con Benedetto por todo esto”, sostuvo con más juguetes en acción. “Fuentes en off cuenta y confirman que mientras volaban piñas, Riquelme habría mandado a Cashhhini a comprar medio kilo de Playadito. Este habría vuelto con Aguantadora y habría recibido un bife de revés por parte del “Portón” Bermúdez”.

Alejandro Fantino cerró estas publicaciones con un anticipo: “Próximos estreno!! The winter is coming!! “Juego de Mates” Román y el trono de los mates eternos”, en clara alusión a la popular serie de HBO, “Game of Thrones”.