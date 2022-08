Carolina Losada y Luis Naidenoff anunciaron que van a casarse: cómo fue la propuesta

Los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada, anunciaron públicamente que avanzarán un paso en la relación: van a casarse. En diálogo con TN, la legisladora santafesina de Juntos por el Cambio contó cómo fue el momento en el que él le hizo la propuesta: “Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó”.

“Le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenes que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, completó.

Respecto de cómo comenzó su historia de amor, expresó: “Se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”. “Estamos bien, muy felices”, completó el senador.

Y continuó: “Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”.

“Tenemos fecha”, adelantó Naidenoff. Sin embargo, no dio precisiones respecto de cuándo pasarán por el altar ni de dónde se realizará la ceremonia, detalla Clarín.

Carolina Losada y Luis Naidenoff. (Infobae)

El comienzo del romance

A mediados de julio pasado, Carolina Losada y Luis Naidenoff blanquearon su incipiente romance. Desde entonces, dejaron de ocultar su amor y empezaron a mostrarse juntos por los pasillos de la Cámara de Senadores.

La ex modelo, de 49 años, y el dirigente radical, de 55, son los protagonistas de una historia de amor que sorprendió al mundo de la política.

Losada se separó en diciembre de 2021 después de estar 17 años en pareja, mientras que Naidenoff enviudó en 2018 cuando su hijo y su expareja fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

Luis Naidenoff y Carolina Losada. / Foto: Federico López Claro

Lo cierto es que ambos senadores comenzaron a tener un vínculo diario cuando Losada se sumó a la Cámara alta en diciembre en 2021, pero la relación amorosa nació tiempo después.

Se mostraron juntos por primera vez en público el 23 de julio, cuando recorrieron la Exposición Rural de Palermo, donde el dirigente formoseño dijo que está “regalado”, al definir su situación sentimental.