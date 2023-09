Florencia Peña se la jugó con su look pre verano: la microbikini que impactó

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores este domingo al compartir un video revelador en su feed de Instagram.

En la grabación, la talentosa actriz y conductora habló sobre recomendaciones en alimentación, enfatizando la importancia de llevar un estilo de vida saludable.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su deslumbrante escote de bikini en color negro, que resaltaba de manera espectacular sus tatuajes en el pecho.

En su posteo, Florencia Peña expresó: “Nunca es tarde para cambiar los hábitos de alimentación y poder tener un entrenamiento más eficaz. ¿Estás comiendo bien? 👀 ¿Cómo venís con el entrenamiento?”.

Sin duda, sus consejos sobre bienestar y su elegante estilo no pasaron desapercibidos entre sus seguidores, generando opiniones sobre la importancia de llevar un equilibrio en la alimentación y el ejercicio en la búsqueda de un estilo de vida más saludable.

Florencia Peña deleitó con su vestido rosa

Mientras sus seguidores esperan con entusiasmo su regreso al escenario, Flor Peña también ha compartido detalles de su vida laboral en las redes sociales.

Recientemente, compartió una serie de fotos en Instagram en las que presentó a su equipo de trabajo, compuesto por maquilladores, peinadores y community manager.

Con su característico sentido del humor, la actriz escribió: “Sin mí, ellos no serían nada. Agradezcan que los llamé y que todavía no los eché… aunque razones no me faltan”.

El look Barbie de Florencia Peña

En las fotos compartidas, Flor Peña lució un look estilo Barbie, con un conjunto de dos piezas en un tono rosa llamativo y zapatos a juego en un tono metalizado. Su maquillaje realzó sus ojos con sombras y destacó su sonrisa con un labial en tonos más sutiles.

El regreso de Flor Peña al teatro promete ser un evento destacado en el mundo del entretenimiento argentino, y sus seguidores están ansiosos por verla brillar una vez más en el escenario con su carisma y talento innegable.

