Flor Vigna se sentó de costado en el sauna y su lencería diminuta dejó ver todo su cuerpo en detalle

Flor Vigna subió a su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 5.6 millones de seguidores, una foto en donde no le temió a la censura de la plataforma y posó con una bikini muy finita que dejó ver mucha piel. En cuestión de minutos, se volvió tendencia y explotaron los comentarios.

La modelo es muy activa en sus redes sociales oficiales. Generalmente, Vigna comparte con sus seguidores novedades sobre su carrera como cantante solista. También, suele mostrar sus actividades diarias y además, modela con diferentes prendas proporcionada por varias empresas con las que colabora.

Recientemente, la bailarina fue tendencia luego de subir una foto en la que se la ve con una bikini blanca muy finita que remarcó su cuerpo curvilíneo e impactante belleza. Además, mostró sus tonificadas piernas y la sensualidad intacta.

Flor Vigna encendió las redes posando con poca ropa

Acompañado de la imagen, Flor decidió abrir su corazón y expresó una fuerte reflexión: “Cuando sea viejita quiero decir que me animé a todo. Me saqué los prejuicios. Me dejé ser libre, respetándome a mi misma al máximo”. Luego, continuó: “Estoy en el proceso de que el qué dirán me importe menos...”.

En cuestión de minutos, la publicación obtuvo miles de me gustas y recibió todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores. “Ella es la Flor más bella”, “Sos hermosa flacaaa, ya hice cover de tu última canción”, “No te censuran de linda...”, “Diooooosa”, “Hermosa mujer, por donde te mire. Diosa. Única”, fueron algunas de las palabras expresadas.

Flor Vigna

Flor Vigna

El radical cambio de look de Flor Vigna

El radical cambio de look de Flor Vigna

Flor Vigna se la jugó con poca ropa frente a la cámara

Flor Vigna es conocida en el mundo de Internet por compartir fotos donde posa con diferentes prendas. De esta forma, saca a relucir su potencial como modelo y su radiante belleza. En los últimos días, la modelo se hizo viral tras posar frente a la cámara con poca ropa.

En esta ocasión, la bailarina decidió mostrar mucha piel en las redes y solamente posó con un corpiño de color marrón claro que hizo resaltar sus atributos. En cuestión de horas, la publicación fue muy comentada y reaccionada por todas las personas que la siguen.

Flor Vigna se la jugó y posó con poca ropa

Seguí leyendo