Fátima Florez imitó a Charlotte Caniggia y lucieron un catsuit de transparencias que dejó ver todo y más

Fátima Florez no deja de sorprender con sus imitaciones y, esta vez, se puso en la piel de Charlotte Caniggia, a quien imitó a la perfecció. A pedido de la producción del Bailando, la actriz estudió los movimientos y la forma de hablar de la modelo, pero fue el atuendo que eligieron para verse iguales el que se quedó con toda la atención.

Charlotte es una de las participantes del programa que conduce Marcelo Tinelli y la gran revelación de esta edición, ya que el jurado le ha dado muy buenos puntajes por su desempeño en la pista. Además, por primera vez, se animó a hablar de su intimidad y hasta llevó a su novio para que todos los conozcan.

Las previas de la melliza de Alex Caniggia siempre dan de qué hablar y, en su última aparición, desató un escándalo con Coti Romero y Zaira Nara. Es que en privado, Charlotte le habría deslizado a la ex Gran Hermano que las hermanas Nara llegaron a ser famosas por “acostarse” con personas con poder en los medios.

Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus padres. (Captura América)

Las declaraciones de la modelo y de Coti molestaron a Zaira y decidió renunciar al stream del programa, donde participaba una vez por semana. Además, también se refirió a Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, a quien invitó a tomar “shots” de tequila en la barra que hay en el estudio y esta no solo se negó, sino que hizo un comentario que no le gustó nada a la hija de Mariana Nannis.

“Se dio vuelta y dijo ‘tres shots se tomó'”, el comentario y los gestos de Charlotte desataron la risa de todos en el estudio y fue el laguitiguillo que Fátima Flores usó al otro día para imitarla.

Fátima Florez y Charlotte Caniggia cautivaron con su look

La actriz y la modelo se habían vestido iguales para salir a la pista a bromear con Marcelo Tinelli, pero por temas de tiempo quedaron afuera del vivo. Fue por eso, que después solo Fátima hizo su aparición en el programa, con el vestuario que habían acordado usar las dos.

Se trata de un catsuit negro completamente transparente al que le sumaron unas bucaneras negras de cuero, que le dieron el toque. En el caso de Fátima, ella llevó debajo lencería negra, pero Charlotte solo se puso pezoneras, para cubrir parte de su delantera.

Fátima Florez imitó a Charlotte Caniggia.

Charlotte Caniggia y Fátima Flórez posaron en lencería y se tuvieron que crubir con emojis

Seguí leyendo