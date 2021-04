Érica Rivas habló de su salida de “Casados con hijos” y apuntó contra Guillermo Francella: “Me dijo feminazi”

Los fanáticos de “Casados con hijos” se pusieron felices cuando se anunció que la serie iría al teatro aunque se sorprendieron con la escandalosa salida de Érica Rivas de la producción en la que compartía elenco con Guillermo Francella, Flor Peña, los hermanos Darío y Luisana Lopilato y Marcelo de Bellis.

Lo cierto es que el tiempo pasó y recién ahora la artista habló de la desvinculación laboral y apuntó fuerte contra Francella. Con Página 12, la artista se descargó y afirmó que ella no renunció sino que la echaron.

“Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, el mismo que se filtró y en el que ella pedía cambios en los guiones.

Se supo en ese momento que la actriz pedía que la comedia se amoldara a la actualidad de la mujer y en la entrevista exclusiva afirmó que no recibió la respuesta que esperaba: “Me contestaban que me quede tranquila que iba a ir un montón de gente que quería ver el mismo ‘Casados con hijos’. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva”.

Y fue en ese momento que Érica apuntó contra Francella, quien también sería el director de la puesta teatral : “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían ‘bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo’. Pero es mucho más que eso”.

Desconcertada por los dichos de Guillermo, Rivas contestó: “Lo que me salió fue decirle ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome sí, tenés razón, claro. Y después me llega ese guión donde el único chiste es que una mujer no se depila. Te digo que el mail que mandé era más largo y no se animaron a leerlo. Es agresivo, es verdad, pero porque venía muy cansada, de muchas conversaciones”.