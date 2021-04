La novia argentina de J Balvin compartió las primeras fotos de su embarazo

Semanas atrás se conoció la gran noticia de que J Balvin y su novia argentina Valentina Ferrer estaban en la dulce espera. Ambos primerizos están muy felices con la llegada de la cigüeña y ahora acaban de protagonizar una producción de fotos en la que la pancita en crecimiento es la protagonista.

La pareja posó para el fotógrafo de Vogue An Le y en la entrevista exclusiva, la joven de 27 años reveló: “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”.

Y sobre el momento en que le dijo al músico que se convertirían en papás, ella confió: “Él se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, pasmado. Se lo dije en persona, pero así quedó”.

Los futuros padres están emocionados por formar una familia y de estar viviendo experiencias nuevas relacionadas a la dulce espera; tanto la entrevista como las fotografías saldrán en la edición impresa de mayo de Vogue México y Latinoamérica.

Pero antes, tanto el músico como la argentina y la revista, mostraron un adelanto en las redes sociales de la pancita de más de 7 meses de gestación. Valentina fue la primera que publicó una foto de la portada de la revista y J Balvin compartió la publicación junto a la leyenda: “Serás una gran madre”.