El insólito descargo de Vicky Xipolitakis tras la viralización del audio donde pide mercadería por canje

Luego de que Victoria Xipolitakis pasara de pedir un listado por canje que comenzó con un litro de leche y terminó en una botella de champagne, este viernes la rubia salió a realizar su descargo luego de las críticas que recibió.

También se supo que la griega no sólo llamó a un solo almacén sino que al parecer tenía un extenso listado y en todos reclamó algunos productores de primera necesidad y otros que no.

Al ver que los negocios no enviaban todo lo pedido, Vicky volvía a llamar reclamando lo que necesita para vivir ella y su pequeño hijo.

Uno de los audios que más críticas y enojo generó fue uno de la mediática a una pareja de emprendedores alegando que ‘le habían dado muy poquitas cosas’ y que por ello, no podía arrobarlos en sus redes.

“ No te preocupes. Te mandamos lo que tenemos porque somos dos personas trabajando artesanalmente, eso que te dimos nos llevó mucho tiempo y sinceramente, no tenemos más. Pero no nos menciones, disfrutalo igual”, se justificó el asombrado artesano sin poder creer la contestación de la figura a quien le habían enviado sus regalos a cambio de una mención como ayuda.

Nuevamente en “LAM” (El Trece) viralizaron nuevos audios con mensajes similares y Mariana Brey llamó a Xipolitakis a fin de saber qué pensaba sobre lo ocurrido y que realizara un descargo.

Lejos de disculparse por los malos tratos a los emprendedores la rubia dijo: “Gracias a los canjes y a mi gran familia, hace que no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso porque hace más de un año que me dedico al cuidado y a la crianza de mi hijo al 100 por 100. Es una bendición que existan los canjes para mí”.

Totalmente despreocupada, la contestación de la mediática sorprendió a todo el panel que no supo qué más decir.