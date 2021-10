El desgarrador mensaje de David Lebón tras la muerte de su hija Tayda

El pasado jueves se conoció la noticia de la muerte de Tayda Lebón, la hija mayor de David Lebón que residía en Nueva York desde hace años dedicada a su pasión por los tatuajes y a la música. “En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”, expresó el periodista Franco Torchia, uno de los primeros en dar a conocer el triste deceso.

El conmovedor mensaje de David Lebon.

Este martes por la tarde, el histórico músico nacional rompió el silencio y, a través de sus redes, expresó un sentido y desgarrador mensaje: “Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia”, comentó en las primeras líneas del posteo. Y cerró: “No sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferraré a partir de ahora”.

Recordemos que Tayda fue fruto del primer matrimonio de Lebón con Liliana Lagarde. “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado. Las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta. Y con el tiempo termina comprendiendo”, había contado en una entrevista.

Tayda nació en un cuerpo de varón pero desde niña supo que algo no le cuadraba. “Cuando tenía uno o dos años, me acuerdo que me miré entre las piernas y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae’”, reveló ella misma cuando su transición ya estaba completa, la cual comenzó en 2016.

Durante más de quince años se dedicó a hacer tatuajes, toda una experiencia que profesionalizó en Nueva York, ciudad que eligió para ser su hogar en el mundo ya que allí vive su madre. Se mudó a mediados del 2000 y sobre su decisión reveló en alguna oportunidad: “Una de las razones por las que me fui de Argentina es porque estaba cansada de salir en los medios como ‘hija de’, y nunca ser reconocida por lo que yo hacía. Me cansé de la prensa, me quería ir a un lugar donde nadie me conociera y que lo que yo lograse hacer fuese por mí y no por ser ‘hija de’”.