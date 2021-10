El conmovedor mensaje que compartió la hermana de Tayda Lebón para despedirla

Este jueves la noticia de la muerte de Tayda Lebón sorprendió a muchos artistas del país pero no a aquellos que ya habían advertido que la hija de David Lebón no transitaba por sus mejores días y necesitaba ayuda.

Instalada en Nueva York, la mujer dejó Argentina fascinada por los tatuajes y la música en una búsqueda constante de su identidad como chica trans.

Identificada como pansexual (atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género), Tayda dijo en 2017: “El respeto que se merece mi decisión individual de elegir para mi vida lo que me parezca mejor y me haga feliz. Ni yo, ni nadie, tiene que pedir permiso para ser uno o una. La clave es vivir y dejar vivir con respeto”.

Redes de Hannah Lebón

Con una relación muy conflictiva con su madre, la mediática comentó hace un tiempo: “Me he sentido muy atrapada, cercada, constantemente juzgada, insultada. Viví permanentemente en medio de situaciones de manipulación y mentiras. Me llevó años darme cuenta de algunas cosas. Yo me sentía miserable. Era todo muy enfermizo. Le decía a las personas que yo estaba ´loco´ y que sólo ella podía manejarme; que era ´maleducado´ y un ser despreciable”.

Ahora y a menos de un día de su muerte, su hermana menor Hannah despidió a Tayda en sus redes sociales y dejo un emotivo mensaje: “Tay. Sé vos. Sé mujer. Sé tu alma. Sé arte. Sé tus dibujos. Sé tus letras. Sé libre. ¡Sos mi ángel. Te amo para siempre hermana”, expresó la joven junto a dos fotos de os hermanos cuando eran pequeños.

En otra historia, la mujer volvió a expresarse y escribió: “Te amo para siempre”.