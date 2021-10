Los extraños dibujos que dejó Tayda Lebón en sus redes sociales antes de morir

Este jueves, se suo que falleció en Nueva York Tayda Lebón, hija del cantante y guitarrista David Lebón. La noticia comenzó a circular en redes sociales a partir de un tuit publicado por Franco Torchia. El periodista escribió: “En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”.

Como persona trans, en alguna medida, su decisión de instalarse en Nueva York tuvo que ver con parte de ese cambio. En una entrevista a diario La Nación, en 2017, frente a la pregunta sobre el proceso de transformación y si quería definirse de alguna manera, respondió. “Es raro que en todas las definiciones obtengas la palabra “sexo” o “sexual” cuando es más bien afinidad con otra persona más allá de lo que hay entre las piernas. Ni yo, ni nadie, tiene que pedir permiso para ser uno o una. La clave es vivir y dejar vivir con respeto”.

Si bien la causa de su muerte aún no trascendió públicamente, han llamado la atención los singulares dibujos que la mujer publicó en su cuenta de Instagram, llenos de misterio y bastante extraños.

En su última publicación, Tayda hizo referencia a los planetas y su alineación y sobre un túnel en el espacio.

Sin embargo, su perfil de Instagram está plagado de intrigantes dibujos.

Tayda y su relación con su papá, David Lebón

Tayda ´para David, su padre, sólo tenía elogios: “Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él. Tanguito no era boludo. ¡El amor es más fuerte! El resto es una pelotudez”, agregó en la entrevista de La Nación citada.