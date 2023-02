Danna Paola posó en ropa interior por San Valentín y sorprendió con sus poses muy provocativas

Más allá de la extensa carrera que Danna Paola tiene como actriz dentro de México, alcanzó el éxito con la serie Élite y, desde ahí, su vida no volvió a ser la misma.

Danna Paola para Calvin Klein.

Dentro de esa producción de Netflix, Danna interpretó a Lucrecia. Allí se metió en el papel de una alumna muy adinerada que tenía siempre las mejores calificaciones, además siempre estuvo acompañada de su novio dentro del colegio.

Su figura llegó a Argentina también por formar parte de los rumores que la posicionaban como la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel cuando estos mantenían una relación de amor. Más allá de eso, es indudablemente hermosa y muy talentosa.

En su cuenta de Instagram tiene más de 34 millones de seguidores que esperan por su contenido y llenan cada posteo con mensajes y likes. En esta última oportunidad, la mexicana fue parte de una producción de fotos especial de Calvin Klein y dedicada a la Revista Elle.

Para la ocasión, decidieron recordar la fecha más romántica del año: San Valentín. Para ello, la actriz y cantante posó con diversos conjuntos de ropa interior de la marca y sorprendió por sus jugadas poses. Entre los looks hubo: un conjunto negro con detalles en blanco, un corpiño blanco con estampa color naranja, la ropa interior masculina para su compañero de sesión.

“The art of love and being loved in return”, comentó en su posteo que se llevó más de un millón de likes y comentarios de Greeicy, Juanpa Zurita, Bella Thorne, entre otros.

Estos son los jugados tatuajes de Danna Paola

Hace algunos meses, la cantante y compositora sorprende con un video en el que muestra, apenas, su nuevos tatuajes en un lugar de su cuerpo que muy pocos imaginan: sus dedos de la mano. En Instagram, se filmó cantando su tema “Nada”.

Con un primer plano, ella luce su maquillaje y al mover la mano deja a la vista sus nuevos diseños. “Es sábado... y #FriendDeSemana lo sabe”, escribió.

Todo cuero y negro: el nuevo look de Danna Paola que irrumpe el pop latino

La duda de sus seguidores es si esos tatuajes son reales o no porque sus fotos más recientes sus manos lucen sin ellos.