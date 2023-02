Con 50 años, Sofía Vergara posó en bikini negro frente al espejo y mostró su cintura de avispa al mundo

La edad es solo un número para Sofía Vergara, que a los 50 años está radiante y cada año que pasa se ve mejor. Es una de las famosas que nos tienen impactadas con lo bien que luce, pues la carismática conductora y actriz colombiana aparenta al menos 20 años menos.

Por otro lado, Sofía Vergara es una de las celebridades que con cada aparición motiva a los seguidores a que no le pierdan el rastro. La colombiana es una de las actrices latinas más hermosas en la actualidad y, gracias a una vida fitness, ha logrado mantener su belleza prácticamente intacta, como muestra en sus redes sociales.

Con traje de baño, Sofía Vergara enloqueció a todos

Sofía se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, en compañía de su familia. Por lo que no ha perdido oportunidad de compartir con sus seguidores en redes sociales algunos de los paisajes de playa en los que estuvo.

Sofía Vergara posó en bikini y subió las temperaturas.

En una de esas imágenes, la protagonista de “Modern Family” eligió usar la bikini negra que es ideal para presumir su cintura de avispa y vientre plano, pues se trata de un traje de baños con aros de plata en los costados de las bragas que marcan la cintura.

La esposa de Joe Manganiello no deja nada al azar y no dudó en combinar su look playero con accesorios de plata y unas hermosas uñas acrílicas blancas para manos elegantes que quedan perfecto con cualquier outfit.

