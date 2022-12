Danna Paola sigue la tendencia del “total denim” y le sumó un pequeñisimo top blanco que se le ve espectacular

En la actualidad, donde se consumen muchos contenidos de las plataformas de streaming, Danna Paola ha conseguido escalar aún más en su camino a la fama. La mexicana ya se destaca como una de las actrices más importantes de su país y toda su estética es muy interesante.

Danna Paola deslumbra a sus millones de seguidores de todo el mundo.

Algunos años atrás, Danna Paola fue parte de Enredados, la película de Disney qué trata la historia de la princesa Rapunzel, pero al no estar su cara frente a las cámaras su presencia no trascendió. Todo esto cambio hace algunos meses cuando Netflix estrenó la serie Elite donde interpretó a Lucrecia y explotó dentro de la farándula española y mundial.

Danna Paola apuesta al total denim

Además de su experiencia en el mundo del cine y la televisión, la mexicana se destaca por mantener una estética propia y que marca tendencia. En las últimas horas, compartió en su cuenta de Instagram un look que conformo con dos prendas de jean y ha puesto nuevamente a la tendencia total denim.

El detalle que no pasó desapercibido y resaltó por sobre los demás dentro de su look fue el pequeñísimo top que decidió usar, esto se debe a que se asemeja más a un corpiño que a una prenda de mayor tamaño. Indudablemente, se trata de un look que solo una modelo con mucha personalidad podría llevar, tal cómo es Danna Paola.

Las infartantes selfies de Lali Espósito en bikini

Lali Espósito regresó al país tras su viaje por Qatar para ver el Mundial y compartió algunas selfies desde su casa a sus stories de Instagram que enamoraron a sus fans.

Lali Espósito se mostró desde su casa

La cantante argentina mostró su intimidad desde su casa al volver a Argentina tras disfrutar el triunfo de la Selección en Medio Oriente. Lali se sacó dos selfies que llamaron la atención porque dejó a la vista su parte delantera y así las compartió en sus historias de Instagram.

Lali se sacó una selfie en su vuelta a Argentina

Además, en estas últimas 24 horas, Lali aprovechó para promocionar uno de sus videoclips con postales en sus stories que son más que picantes.

Lali compartió historias picantes en su Instagram