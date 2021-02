Danna Paola aseguró que fue drogada por desconocidos y tuvo que ser hospitalizada

Danna Paola sorprendió a sus fanáticos al confesar que terminó hospitalizada luego de que tres hombres desconocidos la drogaran en una situación confusa.

Con casi 30 millones de seguidores, la artista usó sus redes sociales para relatar la vivencia que la puso en peligro y en medio de una situación traumática.

La pesadilla comenzó cuando la mexicana salió a comer en Madrid con un amigo. En el restaurante, la también cantante comenzó a conversar con tres desconocidos que se acercaron a saludarla: “De repente me dice uno de los hombres, ‘¿este era tu vaso, no?’, y empiezo a hablar con él. Inmediatamente, me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, dijo la joven que entendió que esas personas pusieron algo en su trago.