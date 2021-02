“Sodio”, la canción que escribió Danna Paola para un ex que resultó ser gay

El año pasado, Danna Paola causó revuelo con el tema ‘Sodio’, sobre un amor que resultó ser gay. En el videoclip, la mexicana protagonizaba la historia en la que su chico finalmente se quedaba con otro hombre. Parte de la letra dice: “No me sigas confundido, En este juego voy perdiendo, Tú te quieres engañar, Porque esa puerta está abierta de par en par”.

Luego de ello, las redes sociales se llenaron de teorías acerca de quién podría ser la inspiración del tema, y el nombre de su ex novio Eleazar fue el que más se repitió.

Ahora, durante una entrevista, la cantante y actriz se sinceró sobre sus relaciones amorosas, y dio detalles de sus relaciones amorosas. Con sus declaraciones, Danna al parecer descartó que haya sido hacia el actor: “La última relación sí fue algo que me volvió loca, me hizo escribir todo este álbum (‘Siete’) fue una catarsis dentro de mí, entender que el amor viene en muchas versiones y no todo es color de rosa porque ninguna relación es perfecta, pero es que ésta no tenía ni pies ni cabeza. Yo sí me enamoré, heavy, y lloré y lo más cagad* es que la otra persona también ‘se había enamorado’ pero no estaba seguro”.

Además, la cantante dio más detalles: “Yo hace un año saqué una canción que se llama Sodio y precisamente habla de todas las personas y hombres que no están claros con su sexualidad y su preferencia sexual”.

“Entonces dices ‘no juegues con las mujeres si no estás al 100% seguro’ y eso fue lo que me pasó, escribí esta canción porque ‘un novio menos y una amiga más, no hay ped* pero dímelo’”, concluyó Danna.