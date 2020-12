Victorio D’Alessandro publicó una foto con una estrella de “Elite” y estallaron los rumores

Él ha trabajado en Casi ángeles, Herederos de una venganza, Son de fierro, Los únicos, Sos mi hombre, Mis amigos de siempre, Golpe al corazón y 100 días para enamorarse. Ella viene de un éxito de tres temporadas en Netflix con la serie Elite. Ambos son jóvenes actores con una larga carrera por delante, pero su aparición juntos por las redes sorprendió a millones de usuarios que nunca los habrían relacionado.

Victorio D’Alessandro, uno de los galanes más cotizados de Argentina, compartió foto y video con Mina El Hammani, conocida como “Nadia” en la famosa serie juvenil y de misterio de Netflix. A minutos de haberla publicado, estallaron por las redes las preguntas de los fans y rumores de romance entre la española y el argentino. Pero al parecer, ambos estarían participando de un proyecto en común del que nada se sabe todavía.

La primera foto de ellos juntos.

En la foto que puso en su Storie, el actor escribió “Fin de jornada con esta linda persona y compañera”, lo que podría indicar que durante el día, y quien sabe cuanto tiempo más, Victorio y Mina habían estado grabando... algo. Ella por su parte compartió un video estilo selfie donde enfocó a Victorio y escribió “El compa”, además de otra Storie donde se puede ver una de las escenas que comparten, en un restaurante.

Aunque no se sabe mucho más, ya que es la primera foto de ellos juntos, no se descarta algo más aparte de sus relaciones de trabajo. ¡Y que bien se ven juntos!

Victorio no se ha mostrado con pareja desde hace un largo tiempo. Este año, sorprendió a todos cuando contó que estaba por probar la convivencia, al final se trataba de una nueva mascota. “Es una perrita que adopté y aunque me encantan los perros, nunca me había animado a tener en departamento porque entre la vorágine del laburo y que te vas a filmar o al teatro, es complicado dejar al animal solo. En una casa es diferente y como este año estuvimos todos obligados a aislarnos y quedarnos adentro, decidí criarla y me la quedé”. Si de trabajo se habla, su última actuación fue en la miniserie Derecho Viejo, donde actuó con Luis Brandoni y Flor Torrente, pero ya más de un año de eso.

Por su parte, a Mina no se le han conocido intereses amorosos desde su ascenso a la fama. Sobre trabajo, la actriz ya había reconocido en una entrevista que si nadie la llamaba después del exitazo de Netflix, estaba más que preparada. “En 2015 estuve trabajando y al año siguiente no me llamó ni dios. Me tuve que meter a trabajar en un bar, pagué mis facturas y fue lo mejor que me podía pasar, la mejor experiencia para entender esta industria”, dijo en marzo en una entrevista para ICON. Pero parece que no tendrá nada de que preocuparse.