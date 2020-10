Danna Paola muestra su esbelta figura con un bikini

Danna Paola acarrea una carrera que comenzó desde niña. A corta edad ya explotaba en la pantalla con su personalidad y talento. Ya de adolescente dejó la televisión por un tiempo para dedicarse por primera vez y con seriedad su carrera de canto. Ganó éxito en todo México cuando interpretó a la bruja mala en “Witched”, su voz mantenía todos expectantes. Después, en 2010 fue ella quién le dio personalidad y vida a la princesa de Disney Rapunzel, en el doblaje latino, junto a Chayanne.

Pero pocas de estas cosas, porque la mayoría la conoció en su papel de Lucrecia en “Elite”, la serie española que ya acarrea tres temporadas y millones de seguidores por todo el mundo. Aunque al principio fue de las más odiadas, su personaje se terminó convirtiendo en uno de los favoritos y muchos fans lamentaron la partida de la mexicana de la serie de Netflix.

Danna ha decidido darse un break de la actuación nuevamente y por el mismo motivo que lo hizo hace 10 años: dedicarse a su música. Desde que frenó las grabaciones, la joven de 25 años no para de sacar temas que juntan visitas como nada. “Mala Fama”, “Sodio” y “Contigo” son algunos de los más escuchados. Incluso el primero se hizo más conocido después de la canción de Tini Stoessel, “Duele”, en done hace una referencia a la letra y su cantante, aunque no lo haya reconocido públicamente. Danna ha sido señalada como la tercera en discordia entre la argentina y Sebastían Yatra.

Pero el escándalo le sirvió para ganar más fama de la que ya tenía. Poco le importan los haters, pero si sus casi 28 millones de seguidores, con los que comparte cada momento. En su última publicación se la ve relajada y sin apuro, disfrutando en algún lugar con playa y con un bikini que deja ver el gran cambio físico que ha tenido durante el encierro.

“Si fueras música, yo bailaría y te cantaría de por vida”, escribió junto a la imagen que ya casi tiene 3 millones de likes.