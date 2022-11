Cuál es el retoque estético que se hizo Charlotte Caniggia y es furor

Desde que conocimos la figura de los hermanos Caniggia, la televisión argentina ganó dos personajes que dan mucho que hablar por sus maneras de expresarse o de vivir. Mientras Alex se da lujos y demuestra que es un chico rudo, Charlotte se ha vuelto fanática de las cirugías y cada vez luce más bella.

Charlotte Caniggia, que adoptó el modelaje como estilo de vida se realizó varios retoques en la cara y el cuello a lo largo de los últimos años, compartió con sus seguidores de Instagram imágenes de este procedimiento.

“Me puse hilos para tonificar el cuello”, señaló la hija de Mariana Nannis y el “Pájaro” Claudio Paul Caniggia junto a una imagen en la que aparece con agujas abajo de su rostro. Luego, contó que se iba a colocar botox en la parte superior de su cara.

La joven se realizó este tratamiento con el médico Sergio Escobar, quien también lo atendió a su hermano, Alex. El influencer se realizó una marcación en la mandíbula. En este procedimiento, el profesional le puso ácido hialurónico para modificar las facciones de su rostro. “¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador”, recordó.

Sobre este caso, dio mayor información el especialista en cirugías Fernando Felice, que estuvo invitado a Toda la Vida. “Los hilos de PDO lisos sirven para aportar más colágeno a la piel. En consecuencia mejorar su tensión y al ser colocados generan una inflamación subclínica que cura con cicatrización interna y en consecuencia, aporte de colágeno”, explicó aclarando que para optar por este retoque estético hay que desembolsar al menos 400 dólares.

Otras operaciones que se hizo Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia comenzó a operarse solo con 19 años, cuando pasó por el quirófano para hacerse una rinoplastia. También se rellenó los labios con ácido hialurónico y se sometió a una liposucción. Luego, se hizo una cirugía estética para aumentar su busto.

“Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, contó Charlotte Chantal en 2016.