Con un plato a la “Padrino”, Claudia Fontán hizo llorar a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2

En la noche más esperada de la semana, los seis mejores platos se batieron en un duelo al estilo Hollywood para poder conseguir los beneficios que otorgan las medallas de oro y plata de MasterChef Celebrity 2. Claudia Fontán, María O’Donnell, Hernán “Loco” Montenegro, Fernando Carlos, Sol Pérez y Gastón Dalmau fueron los participantes que esta vez debieron enfrentarse en una competencia de películas para poder conseguir los primeros beneficios de la gala del miércoles.

Con un divertido desafío, fue Fontán quien logró adivinar tres de los seis film (que fueron Los Pitufos, El hombre araña, El Padrino, Shrek, Misión imposible y Baywatch) que les presentaron para conseguir inspiración en los platos de la noche. La Gunda terminó eligiendo, por el beneficio, la película de Francis Ford Coppola como la protagonista de la noche, así que los platos debían variar entre las tradiciones italianas y el sabor a la citadela de Nueva York.

Hubo varios platos que prometían, como el sándwich de albóndigas del Loco Montenegro, que tenía muy emocionado a Germán Martitegui y que hasta admitió que “le daba taquicardia”. Pero en la degustación decepcionó, y Tegui debió marcarle varios errores que machacaron las altas expectativas que tenía.

En el caso de la Gunda, su elección parecía la ganadora: unos tallarines con salsa de tomate y albóndigas de carne picada. Pero durante la preparación, los jurados dudaron de muchas de sus decisiones, como el tamaño demasiado pequeño de las albóndigas y la falta de salchicha, ingrediente primordial según Donato De Santis, para la similitud con la película. Las expectativas para la actriz flaqueaban.

Los resultados “de película” de MasterChef Celebrity 2

Pero con un giro sorprendente en la trama, Claudia logró sus objetivos y hasta hizo llorar a Martitegui con su pasta. “Quiero ver El Padrino 1 con un bowl de esos con 40 albóndigas y sentarme solo frente a la pantalla”, dijo en el inicio de su devolución, para dar paso a un emocionante recuerdo sobre su familia.

“Mi abuela hacía los fideos así. El grosor es igual que el ancho, es como un prisma largo. Me encantaron”, relató con lágrimas en los ojos. “Me siento en New York en un restaurant en el que están por pasar con una ametralladora para asesinarme y muero sobre la albóndiga, feliz”, terminó diciendo.

Tras nuevos elogios de los otros dos jurados, a Santiago Del Moro le ganó la curiosidad, y rompiendo protocolo probó el plato para después decir: “Gunda, yo creo que hay un país del otro lado que quiere probar, y voy a hacerlo por esa gente que está ahí”.

En un desenlace inesperado, no fue Fontán quien se llevó ninguna de las medallas. La de oro fue para un emocionado Gastón Dalmau, que tras un excelente plato (una pera al vino tinto con crema y praliné de pistachos, piñones y nueces) quedó primero por decisión unánime del jurado. La de plata fue para Maria O’Donnell y la Gunda se quedó sin nada. Como cereza del postre, Sol fue sentenciada a “una última chance”, aunque antes había salido como el mejor plato de la semana.