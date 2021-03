Andrea Rincón enfureció a los jurados cuando cometió el peor error de todo MasterChef Celebrity

La noche del muro de MasterChef Celebrity 2 llenó de estrés y desesperación a los participantes, que no encontraban tiempo ni coherencia para armar sus platos. En medio de todo el caos, Damián Betular vio como Andrea Rincón cometía una falta imperdonable en cualquier cocina y se quedó atónito.

Cuando la actriz, que hacía dupla con Cande Vetrano, se disponía a preparar un ojo de bife con papa aplastada, se encontró con la dificultad de que sus papas estaban algo crudas y, por lo tanto, duras. Entre los gritos de su compañera y el tiempo apremiante, Andrea decidió usar una técnica que creyó infalible, pero que hasta quebraba las normas de salubridad y que en cualquier restaurante implicaría un cierre o al menos una clausura.

Agarrando dos palcas, colocó las papas entre ellas y después usó sus borcegos para poder aplastarlas. “Las papas no me van a ganar, pero estaban ahí, firme como rulos de estatua. No se mueven”, explicaba ella frente a la cámara. Pero su arriesgada propuesta no había pasado desapercibida para Betular, que la vio desde lejos y vino a reprenderla.

“¿Yo me voy a tener que comer algo que pisaste con el pie?”, dijo irónicamente y tratando de hacer que la participante entendiera que su actitud era inaceptable en una cocina. “Por más que lo pises con el pie o te tires encima, está crudo”, explicó lapidario en la mirada.

La técnica de los borcegos le jugó en contra a Andrea Rincón

Incluso llegado el momento de la devolución, su actitud quedó al descubierto . “¿Esa es la misma papa que aplastaste con tu borcego o es otra? Andrea se paró arriba de las papas”, explicó Betular a sus compañeros de la mesa evaluadora, más aun cuando Germán Martitegui le señaló que su plato era como “un cascote”.

“A mi defensa... la papa nunca tocó el piso”, dijo entonces Rincón, avalada por Vetrano que trataba de defender a su compañera.

“En la temporada anterior no hubo nadie que haya llegado tan lejos”, dijo entonces Santiago Del Moro, comentario que solo sumó a la decisión del jurado para mandarlas directo al “jueves de última chance”.