La noche más picante de Alex Caniggia: gestos groseros y traición a su propio equipo de MasterChef Celebrity 2

Alex Caniggia es una de las grandes revelaciones de la segunda temporada de MasterChef Celebrity 2. Con platos de excelente sabor y una intuición nata en los estético, los jurados habían quedado gratamente sorprendidos. Y hasta el momento no había quedado muy al descubierto su elocuente personalidad, que es la que siempre termina generándole problemas. Finalmente, ésta se mostró en una noche donde el estrés y el caos fueron protagonistas.

El desafío de la primera noche de la semana, cuando los participantes determinaban su posición para el miércoles de beneficio, se basaba en cocinar de a duplas dos platos exactamente iguales pero con un muro que los separaba. Agregándole dificultad, solo uno del equipo tendría la receta y el otro debería cocinar a ciegas.

Las parejas quedaron como María O’Donnell con Claudia Fontán , elección de la periodista por su medalla de oro, Alex y Dani La Chepi, y Candela Vetrano con Andrea Rincón. Durante toda la prueba se vivieron intensos momentos de desesperación y mucha confusión, pero quien se llevó el premio como “mal compañero” fue Caniggia.

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia, tuvo un encontronazo con Cande, cuando la actriz no le dio una olla que necesitaba para sus preparaciones. “La voy a usar, perdón”, respondió la ex Casi Ángeles. “¿Sabés qué...?”, le respondió Alex, levantándole el dedo mayor como insulto. “Ahora la voy a eliminar, próximo domingo arafue (sic)”, dijo determinante.

Poco antes ambos habían estado bromeando cuando la actriz le hizo una divertida propuesta. “¿En cuántos países viviste? ¿Te considerás argentino? ¿Qué nacionalidad tenés?”, le preguntó Cande con curiosidad al verle su cabello con los colores de Argentina y teniendo en cuenta el acento con dejos italianos. “No sé en cuántos países viví, en un par. Me considero argentino y tengo nacionalidad argentina, italiana y española”, contestó Alex.

“¿Nos podemos casar, Alex? ¿Te molesta?”, bromeó Cande desde el fondo. Pero él, vio la razón detrás: “¡Por el pasaporte!”.

La traición de Alex Caniggia en la devolución

La noche iba a terminar con la elección de una sola pareja para el miércoles de beneficio, por eso es que la igualdad en los platos era tan importante para la prueba. Pero a Alex no le importó y sus gustos fueron lo que tomó relevancia en sus decisiones para traicionar a Dani La Chepi.

En el plato era primordial que hubiera una preparación de puré y en las instrucciones que La Chepi estuvo gritando toda la noche, el de manzana estaba más que incluido y hasta le preguntó varias veces al mediático. Pero cuando el muro se levantó, la influencer pudo comprobar que su compañero no lo había hecho. “Hizo pedazos de manzanas, no le importa nada”, dijo Dani.

Su explicación frente a los jueces: “Sé que ella me dijo que era puré, pero yo con el puré tengo una cosa, para mi el puré es re barats. Hice lo que se me cantó”. Y su defensa continuó: “Era de a dos, pero a mí no me importó. Yo prefería que ustedes comieran algo rico que hacer el puré barats”.

Pero este error hizo que el jurado los mandara directo al delantal gris, junto a Vetrano y Rincón. El boleto ganador fue para María y La Gunda.